Kein Arzt für kranke Tochter in Heidenreichstein: „Recht auf Urlaub“

In einer Ferienwoche zu erkranken, kann durchaus Probleme bringen. Diese Erfahrung machte zu Beginn der Semesterferien eine Heidenreichsteinerin, die mit ihrer kranken Tochter einen Arzt aufsuchen wollte. Sie fand jedoch in ihrer Umgebung nur zwei wegen Urlaub geschlossene Praxen. In einer dritten Praxis werden keine „neuen“ Patienten mehr behandelt. „Können sich die Ärzte betreffend ihres Urlaubes nicht absprechen?“, fragt die Heidenreichsteinerin. Mit dieser Frage konfrontierte die NÖN Bezirksärztesprecher Christoph Preißl.

„Wir Ärzte sind bestimmt keine Prügelknaben“, betont der: „Gerade im Norden des Bezirkes Gmünd sind Arztstellen, trotz mehrfacher Ausschreibung, unbesetzt. In Heidenreichstein wurde sogar eine Planstelle gestrichen. Schuld sind also nicht die Ärzte, die gerade während der Pandemie sehr viel arbeiten, sondern auch das derzeit unattraktive Berufsbild Landarzt.“

Bei Kassen „unattraktive Rahmenbedingungen“

Das mache sich vermehrt in der Ferienzeit bemerkbar, denn: „Auch Ärzte mit schulpflichtigen Kindern haben ein Recht auf Urlaub“, stellt Preißl klar, und: „In unserem Bezirk arbeiten wir seit zwei Jahren unter teilweise widrigsten Bedingungen am Limit und versorgen, im Unterschied zu anderen Regionen, Patienten auch freiwillig an den Wochenenden. Nehmen sich diese Ärzte dann eine Auszeit, um ein paar Tage mit der Familie zu verbringen, ist das sehr wohl gerechtfertigt. Die Schuld liegt nicht bei den Ärzten, sondern an unattraktiven Rahmenbedingungen der Kassenverträge“, ist Preißl überzeugt. Die Sozialversicherungen würden die Beiträge der Versicherten kassieren, sie seien daher auch dafür zuständig, den Beruf des Landarztes wieder attraktiv zu machen.

Der betroffenen Dame aus der Burgstadt rät der Bezirksärztesprecher deshalb, sich bei der ÖGK zu erkundigen: „Vielleicht ist man dort bereit, die Planstelle in Heidenreichstein wieder auszuschreiben. Der Bedarf dafür wäre offenbar da.“ Außerdem sei immer eine bestimmte Anzahl an Ärzten pro Sprengel im Dienst, die meisten Ordinationen im Bezirk seien auch diese Woche geöffnet.

