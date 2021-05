Corona-Impfung im Agrana-Werk in Gmünd .

Nachdem der Agrana-Konzern bereits früh seine Bereitschaft für betriebliche Impfungen erklärt hat, war es in der Kartoffelstärkefabrik Gmünd am 14. am 17. Mai soweit und es wurden die Mitarbeiter, die sich dazu gemeldet haben, gegen Corona geimpft.