Die AK-Wahl schärfte im Bezirk Gmünd die Fronten: Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) legte gegenüber 2014 noch einmal um 1,1 auf nun 62,6 Prozentpunkte zu, die VP-nahe NÖAAB-FCG verlor um 1,4 auf 25,6 Prozentpunkte, wobei die Briefwahl-Stimmen nur ins Landesergebnis einflossen.

Personell ändert sich im Bezirk wenig – im Arbeitnehmer-Parlament bleiben die Zentralbetriebsrats-Vorsitzenden Werner Müller (Eaton) und Karl Votava (Leyrer+Graf) sowie Andrea Mezera (Betriebsrats-Vorsitzende Volkshilfe). Auch der aus Bad Großpertholz kommende Zwettler FSG-Bezirksvorsitzende Engelbert Artner bleibt. Die sozialdemokratischen Gewerkschafter legten landesweit um drei auf 70 Mandate zu, für Georg Janda (BFI) reichte es auf Rang 73 knapp nicht für einen Einzug.

Ziel: Gewerkschaften in Betrieben zu stärken

Bezirks-Fraktionschef Müller spricht von einem „sehr guten Ergebnis auf Landes- und Bezirksebene, das uns auch in den nächsten Jahren helfen wird, als Vertreter der Arbeitnehmer etwas voranzubringen“. Ziel sei es primär, die Gewerkschaften in den Betrieben zu stärken und gegen Verschlechterungen etwa in Sachen Schwerarbeit oder Altersteilzeit einzutreten. Das von der Regierung angedachte Ende von Jugendvertrauensräten in Betrieben mit mehr als fünf Lehrlingen sei etwa mit vereinten Kräften abgewendet worden.

K. Pollak Rene Schmidt (Agrana) musste mit der NÖAAB-FCG leichte Verluste hinnehmen.

Weniger glücklich ist Müller mit der Wahlbeteiligung von landesweit 38 Prozent. In „seiner“ Firma Eaton stieg sie auf fast 90 Prozent, zugleich legte die FSG hier auf 85 Prozent zu.

Enttäuscht vom Abschneiden der NÖAAB-FCG zeigt sich indes Rene Schmidt, Betriebsrat bei Agrana und FCG-Spitzenkandidat im Bezirk. „Das Ergebnis ist hinter unseren Erwartungen geblieben“, sagt er: „Wir haben einen positiven Wahlkampf geführt, viele Gespräche geführt und viel Ansporn für die weitere Arbeit für die Arbeitnehmer mitgenommen.“ Er will aber den Schwung mitnehmen, sich „weiter für das neue Miteinander in der Arbeiterkammer einsetzen und die Anliegen der Arbeitnehmer im Bezirk weitertragen“.

Einen herben Dämpfer setzte es indes für den NÖAAB-FCG um Elk-Angestelltenbetriebsrat Reinhard Poppinger als Spitzenkandidat in Zwettl – mit einem Minus von 8,6 auf 49,6 Prozent.