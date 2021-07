„Stop & Go“ heißt es für alle Corona-Impfwilligen am 31. Juli von 18 bis 21 Uhr im Weitraer Rathaus, die sich ohne vorheriger Anmeldung impfen lassen wollen. Dafür sorgt die Weitraer Ärztin Karoline Tauchmann in Kooperation mit der Stadtgemeinde.

Jammern hilft nicht

Karoline Tauchmann ist Mitglied des Vereines „Hausarzt:konkret“, der sich zum Ziel gesetzt hat, der Bevölkerung sowie der Gesundheits- und Lokalpolitik zu zeigen, was Ärzte tun, können und im Stande sind zu leisten. „Das passiert multiprofessionell, unvoreingenommen und überparteilich. Denn Jammer hilft nichts, man muss tun“, erklärt Tauchmann. Dieses auf die Beine stellen macht sie jetzt und bietet die Impfaktion „Stop & Go“ an.

Man habe gesehen, dass derartige Impfaktionen mit niederschwelligem Zugang sehr gut angenommen werden. „Unser Vereinsmitglied Max Wudy hat zum Beispiel in der Bad Vöslauer Moschee nach den Freitagsgebeten derartige Impfaktionen erfolgreich durchgeführt – nach der Devise: Wenn die Menschen nicht zum Hausarzt kommen, kommt der Hausarzt zu den Menschen. Und genau das probieren wir jetzt in Weitra aus“, meint Tauchmann.

Nur ein Stich nötig

Für diese Aktion hat sie bereits den Impfstoff bestellt und in ihrer Ordination eingelagert. „Wir werden den Impfstoff Johnson & Johnson verabreichen, es ist also nur eine Impfung für die Vollimmunisierung nötig“, erklärt die Ärztin. Das sei ihr wichtig gewesen, denn: „Es kommen vielleicht Urlauber, die keinen zweiten Termin brauchen.“ Sie hofft auch auf die Teilnahme von jüngeren Personen.

Bürgermeister Patrick Layr ist von dieser Aktion begeistert und unterstützt diese: „Wir in Weitra liegen mit der Durchimpfungsrate sehr gut. Wir wollen uns aber nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern schauen, so viele wie nur möglich zur Impfung zu animieren. Da hilft vielleicht diese Aktion, bei der man sich nicht im Internet voranmelden muss.“

Mitzubringen sind am 31. Juli nur ein Ausweis und die E-Card. Alles andere übernimmt das Team von Karoline Tauchmann, die die Stiche setzen wird. „Wir wollen alle aus der Pandemie raus und da zählt jeder noch so kleine Beitrag. Ich kann an diesem Abend bis zu 150 Personen impfen und wenn diese Aktion gut läuft, dann bin ich für weitere Schandtaten bereit. Denn eines ist fix: Die Delta-Welle rollt an und man kann sich nur mit der Impfung dagegen schützen.“

Jugend hat derzeit das Nachsehen

Bei der Impfung der Jugendlichen gibt es ein Problem: „Die Impfstraßen beenden bekanntlich mit 15. August den Betrieb, jetzt steigt in meiner Ordination im Hinblick auf die beginnende Schule die Nachfrage, nur können wir derzeit keinen für die 12- bis 18-Jährigen vorgesehenen Biontech/Pfizer-Impfstoff bestellen“, sagt Tauchmann.