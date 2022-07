In praller Mittagssonne: Baby alleine in Auto eingeschlossen

Werbung

Kurz nach Mittag des 21. Juli - mit 30 Grad im Schatten - wurde die Feuerwehr Weitra von der Polizei mit dem Alarm „Baby im Auto eingesperrt“ zu einer Menschenrettung gerufen. Am Parkplatz vor der Volksschule war unter praller Mittagssonne die Tür eines Fahrzeuges zugefallen, als sich das Kleinkind noch am Kindersitz befunden hatte, erzählt Kommandant Harald Hofbauer. Die Türen hätten sich dann womöglich wegen eines technischen Defektes automatisch verriegelt – bei innen steckendem Autoschlüssel.

„Jene Fensterscheibe, die am weitesten vom Baby entfernt war, wurde abgeklebt – um Verletzungen durch Splitter zu vermeiden – und dann eingeschlagen“, sagt Hofbauer. Das Baby wurde unversehrt geborgen. Es bekam von den Kameraden etwas zu trinken, einen „Traumabären“ mit Feuerwehr-Helm als Trost nach den bangen Minuten, und wurde dann dem Roten Kreuz Weitra zur Kontrolle übergeben.

