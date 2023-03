Florian Kocaget: Nachwuchs-Gewerkschafter für Facharbeiter von morgen

Der Albrechtser absolvierte eine Lehre als Elektroenergietechniker bei Eaton Industries in Schrems. Schon am Beginn seiner Lehrzeit kam er mit der Gewerkschaft in Berührung. Er war neugierig, engagierte sich, ließ sich 2017 bei der Wahl zum Jugendvertrauensrat – den gibt es in Betrieben mit zumindest fünf Lehrlingen – aufstellen. Als Vorsitzender wurde er „richtig aktiv“, wie er sagt. Jugendvertrauensräte sind das Sprachrohr für die Lehrlinge im Betrieb, dürfen die Lehre mitgestalten und können Verbesserungsvorschläge einbringen, die umgesetzt werden sollen.

Es taugt mir voll. Es ist eine große Familie, wo man füreinander einsteht.“ Florian Kocaget, Junggewerkschafter

Nach dem Grundwehrdienst fing Kocaget bei Eaton als Elektrotechniker im Anlagenbau an, betätigte sich weiter gewerkschaftlich. Auf Landesebene fiel er positiv auf und wurde für den Bundesjugendvorstand nominiert. Als jüngster Teilnehmer absolvierte er wie berichtet im Vorjahr die Betriebsräte-Akademie, diese Intensivausbildung qualifizierte ihn für das Präsidium der Bundesjugendkonferenz. Seine Motivation für die ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit? „Es taugt mir voll. Ich bin reingewachsen, es ist eine große Familie, wo man füreinander einsteht.“

Die Arbeitswelt steht durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz vor Umbrüchen, Facharbeiter von morgen werden sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Diese Umstände haben auch Auswirkungen auf die Lehrausbildung, und hier will die Bundesjugend mitreden. Kocaget: „Wir wissen, was wir können, und wir wissen, was wir wollen.“

Forderung: Überbetriebliche Ausbildung aufwerten

Kocaget erklärt, wie sich die Pro-Ge-Jugend die Mitgestaltung der Veränderungsprozesse vorstellt. So soll die überbetriebliche Ausbildung aufgewertet werden. Lehrlinge im ersten und zweiten Lehrjahr verdienen dabei monatlich 400 Euro brutto – „bei einem Durchschnittslehrantrittsalter von knapp unter 17 Jahren“, kritisiert der Gewerkschafter. Berufsschulen müssten modernisiert werden, hier behandle die Politik die Facharbeiter der Zukunft stiefmütterlich: „Nur drei Prozent der Bildungsausgaben gehen an die Berufsschulen.“

Kostenlose, flächendeckende Hilfsangebote für Jugendliche in Krisen und ein Einkommen von 1.000 Euro im ersten Lehrjahr in jedem Kollektivvertrag sind weitere Forderungen.

Diskutiert werden müssten eine Arbeitszeitverkürzung und auch die Arbeitsbedingungen – ersetzen Maschinen die Arbeit des Menschen, sollen für diesen Alternativen gefunden werden, etwa eine Umschulung, um diese Maschinen bedienen, instandhalten und reparieren zu können.

Mit Stolz sagen: „Ich habe eine Lehre gemacht“

Die aktuell größte Herausforderung sieht Kocaget in der Aufwertung der Lehre: „Ein Absolvent soll mit Stolz sagen ‚Ich habe eine Lehre gemacht‘.“ Eine Idee der Gewerkschaftsjugend zur Behebung des Facharbeitermangels wäre eine verstärkte Vernetzung und Zusammenarbeit der Betriebe in einer Region. „Das gibt es erst vereinzelt, dass kleinere Betriebe, die keine eigene Lehrwerkstatt haben, Räumlichkeiten größerer Betriebe mit nutzen.“

Florian Kocaget abschließend: „Die Mitarbeit im Präsidium ist für mich eine große Ehre und Verantwortung. Ich möchte auf viele gemeinsam geschaffte Ziele zurückblicken können, wenn ich in ‚Jugendpension‘ gehe.“

