Nach Tod von Thomas Schulner: Erstes „Dankeschön“ für Unterstützung

Schon in den ersten Tagen nach dem Tod des Albrechtsers Thomas Schulner war die Anteilnahme weit über seinen Wohnort hinaus groß. Um seine Familie – allen voran seine Gattin und die beiden Söhne – zu unterstützen, wurde seitens der Gemeinde Waldenstein ein Spendenkonto eingerichtet.

„Die Betroffenheit und auch die Spendenbereitschaft waren und sind riesengroß“, sagt Waldensteins Bürgermeister Alois Strondl. Gemeinsam mit Bezirkshauptmann Stefan Grusch – Thomas Schulner war als Dienstkraftwagenlenker an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd tätig – bedankt er sich für die eingegangenen Spenden. Mit dem Geld möchte man einen schnellen und unbürokratischen Beitrag zur finanziellen Absicherung der Familie leisten. Thomas Schulner ist wie berichtet am 27. September bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Zwettl verstorben. Gerüchte, wonach die zweite am Unfall beteiligte Person ebenfalls verstorben sei, sind bisher nicht bestätigt.

Neben Schulners Kollegen an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd trägt auch die Feuerwehr Trauer: Er war Mitglied der Feuerwehr Gmünd, so wurden auch bei den Rettungstagen in Weitra Spenden für die Angehörigen des verstorbenen Kameraden gesammelt.

Das von der Gemeinde eingerichtete Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel (IBAN: AT79 3241 5000 0404 3329) ist weiterhin offen. -ah-

