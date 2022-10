Sponsion gefeiert: NÖN-Redakteurin ist Bachelor of Arts

Freude im Team der Waldviertler NÖN: Redakteurin Anna Hohenbichler aus der Waldensteiner Katastralgemeinde Albrechts feierte am 3. Oktober im Campus St. Pölten die Sponsion zum „Bachelor of Arts in Business“. In ihrer Abschlussarbeit hatte die 22-Jährige das Thema „Crossmedia für Special Interest: Die medienübergreifende Aufbereitung von Nischenthemen am Beispiel ‚Happy Huhn‘“ behandelt.

Hohenbichler stieß 2018 nach ihrer Matura an der HAK Gmünd als freie Mitarbeiterin zur NÖN, erhielt im Sommer 2019 ein Stipendium des Kuratoriums für Journalistenausbildung für ein Praktikum im Newsroom der Waldviertler NÖN in Vitis und war ab da fester Bestandteil des Redaktionsteams. Im April 2021 nahm sie parallel zu ihrem Studium für Medienmanagement an der Fachhochschule St. Pölten das Angebot auf eine Teilzeit-Anstellung als Redakteurin an. Ihr Berufspraktikum absolvierte sie ab März 2022 bereits als stellvertretende Gmünder Redaktionsleiterin im Rahmen einer Vollanstellung.

In dieser Position will Anna Hohenbichler der NÖN auch als frischgebackene Akademikerin erhalten bleiben. Die Kollegen gratulieren herzlich!

