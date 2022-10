Sprung in die Selbständigkeit: Von Handwerkerin zur Künstlerin

Ein kunstvoll angelegter Garten, ein selbst gestalteter Kachelofen, Bilderrahmen mit viel Liebe zum Detail. Dass Silvia Wally ein kreativer Mensch ist, zeigt sich auch am eigenen Zuhause. Mittlerweile beschränkt sich ihr Schaffen nicht auf die eigenen vier Wände: Vor Kurzem hat sich die Albrechtserin als freischaffende Künstlerin mit „SilviART4you“ selbständig gemacht. Zuvor gewohnte Sicherheiten musste sie dafür freilich aufgeben.

Wally beschäftigt sich hauptsächlich mit Wand- und Acrylmalerei, bietet aber auch Illusionsmalerei an. In den vergangenen Monaten ist etwa eine auffällige Fassade an einem Geschäftslokal in Schrems entstanden. „Eine Fassade ist etwas, das man sich lange ansehen muss und deshalb sollte man sie auch gerne ansehen“, schmunzelt Silvia Wally.

Ausbildung in Textilfachschule, später Schuhmacherin

Das Zeichnen und Malen habe sie schon immer interessiert, als Kind sei sie mit Zettel und Bleistift stundenlang beschäftigt gewesen. Trotzdem folgte eine Ausbildung in der Textilfachschule in Groß-Siegharts. Irgendwann versuchte sie sich an Airbrush – auch auf Fahrzeugen – und arbeitete acht Jahre als Malerin und Anstreicherin, später dann als Schuhmacherin. „Alles, was handwerkliches Geschick erfordert und kreativ ist, macht mir Spaß“, erzählt Wally.

Vermutlich wäre sie auch in einem anderen Handwerk geblieben. Hätte es nicht diesen einen Kindheitstraum gegeben: „Ich wollte von meiner Kreativität leben können.“ Das Besondere am kreativen Arbeiten – egal ob Airbrush, Fassadenmalerei oder der Gestaltung von Möbelstücken – sei, zu sehen wie Schönes entsteht. „Es macht einfach Sinn für mich, wenn das Endergebnis meines Tuns derart sichtbar wird“, sagt sie. Ihr Wissen hat sie unter anderem auch in Malreisen erweitert, das eigene Know-how dann wiederum an andere weitergegeben. Hier sieht Wally noch Potenzial: „Ich würde gerne wieder Kurse anbieten, entweder bei mir zuhause oder außerhalb.“

Sicherheiten nicht blauäugig aufgeben

Sie habe zuletzt auch wegen körperlicher Beschwerden gemerkt, ihren Traum endlich anpacken zu müssen – und holte sich Unterstützung in der Unternehmensgründung: „Seitdem geht es mir wesentlich besser, ich sehe, welche Freude ich an der Tätigkeit habe. Also denke ich, dass es der richtige Schritt war.“ Über den Gang in die Selbständigkeit habe sie lange überlegt, sagt Silvia Wally: „Ich wollte nicht blauäugig an die Sache herangehen, nur um mir meinen Jugendtraum zu erfüllen.“

Die Sicherheiten eines geregelten Arbeitsverhältnisses aufzugeben, sei eine große Hürde gewesen. „Das machen zu können, was ich gerne mache, ist dafür eine große Freiheit“, meint sie. Ob es das wert war, werde die Zeit zeigen. Die von ihr gestaltete Fassade in Schrems sei jedenfalls ein Aushängeschild, auf das sie stolz ist. „Ich hatte wenige Vorgaben, konnte mir das Meiste selbst überlegen. Gerade das ist oft gar nicht so einfach“, erzählt Silvia Wally. Aber auch rund um das eigene Haus in Albrechts hat sie viel herzuzeigen. Allem voran den Kachelofen.

