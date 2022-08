Was wurde aus der Wirtin Astrid Haude?

Werbung

Fast das ganze bisherige Berufsleben hat sie in der Gastronomie verbracht, von 2006 bis 2016 hatten Astrid Haude und ihr Gatte Roland sogar ein eigenes Lokal: Sie haben das frühere Gasthaus Zeilinger in Albrechts übernommen – für die gebürtige Albrechtserin auch eine berufliche Rückkehr in die Heimat. Nach der Schließung des Gasthofes arbeitete sie im Brauhotel Weitra und wechselte später zur Waldschenke Schreiber in Kurzschwarza.

Parallel dazu erfüllte sich die damals dreifache Mutter einen lange gehegten Wunsch: Sie begann ein Studium in Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Inzwischen fehlt zum Abschluss des Studiums nur mehr die Bachelorarbeit. „Ich wollte eigentlich schon immer studieren, bin aber in der Gastronomie hängen geblieben“, schmunzelt Haude, die ihre Matura in der HLW Zwettl abgelegt hat. In der Gastronomie „hängen geblieben“ ist sie auch deshalb, weil ihr das Arbeiten mit den Gästen gefalle.

Vor wenigen Monaten hat sich das Familienleben nochmal ordentlich verändert, als mit Sohn Benjamin noch einmal Nachwuchs kam.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.