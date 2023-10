Waldensteiner neuer Chef bei Kamp-Kraftwerkskette

Er war als Leiter der Kamp-Kraftwerke Ottenstein, Dobra-Krumau und Thurnberg-Wegscheid sowie der Kleinkraftwerke Zwettl, Rosenburg, Zöbing, Hohenstein und Kollmitzgraben über 30 Jahre für die Stromversorgung von rund 30.000 Haushalten verantwortlich – nun übergab Erich Binder das Zepter an Alexander Sitz aus der Gemeinde Waldenstein.

Der 33-Jährige startete seine Karriere bei der EVN 2005 als Lehrling, absolvierte die HTL-Abendschule in St. Pölten. Danach war er in der Abteilung „Betrieb Hochspannung“ in St. Pölten tätig, für Arbeiten in Umspannwerken und bei 110/380 Kilovolt-Freileitungen verantwortlich. Seit 2018 ist er am Standort Ottenstein stationiert, heuer übernahm er die Werksleitung. „Wir werden die Kampkraftwerke weiterentwickeln, wie es bereits jetzt gelaufen ist - und ich bin gespannt, wie es in den nächsten 30 Jahren weiterwachsen wird, was die Digitalisierung betrifft“, so Sitz.

Für seinen Vorgänger Binder war freilich das „Jahrhundert-Hochwasser“ im August 2002 ein prägender Moment. Bei durchschnittlichem Wetter füllt sich der Stausee Ottenstein im ganzen Jahr rund drei Mal - beim Hochwasser 2002 war der Zulauf so groß, dass man den Stausee binnen weniger Tage hätte drei Mal anfüllen können. „Das Wichtigste in einem solchen Fall ist die Sicherheit. Man ist verantwortlich für Mitarbeiter, man gibt ihnen Aufträge.“

Die Staumauern entlang der Kampseen-Kette werden regelmäßig geprüft und überwacht: So hält die 69 Meter hohe Gewölbestaumauer in Ottenstein bei Vollstau 73 Millionen Kubikmeter Wasser zurück. Vier Pendel in der Staumauer registrieren geringste Bewegungen und Erschütterungen. Diese Instrumente sind so sensibel, dass damit auch das große Erdbeben in Japan am 11. März 2011 gemessen werden konnte.