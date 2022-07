Alko-Unfall Auto landete bei St. Wolfgang im Kläranlage-Pflanzbecken

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Foto: FF Weitra

S chwerer Verkehrsunfall am 10. Juli um 5.30 Uhr bei St. Wolfgang: Ein Pkw kam aus noch unbekannter Ursache von der L8304 ab, überschlug sich und kam am Dach im Pflanzenbecken der örtlichen Kläranlage zum Stillstand. Der 21-jährige Lenker musste von den Feuerwehren aus dem Auto geschnitten und in ein Unfallkrankenhaus geflogen werden.