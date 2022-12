B2: Zwei Unfälle bei Schrems innerhalb von 75 Minuten

Der erste Unfall verlief relativ glimpflich. Kurz vor 16 Uhr kam ein Pkw von der Fahrbahn ab. Laut Feuerwehr wollte der Lenker einem Reh ausweichen. Bei dem Ausritt wurde die Vorderachse des Autos erheblich beschädigt. Die Schremser Floriani transportierten das nicht mehr fahrbereite Auto ab. Der Lenker blieb unverletzt.

APA-Video

Kaum waren die Einsatzkräfte wieder im Feuerwehrhaus, gab es gegen 17.13 Uhr die nächste Alarmierung. Eine 45-Jährige aus dem Bezirk Gmünd lenkte einen Van auf der B2 aus Richtung Langschwarza kommend in Richtung Schrems. Gleichzeitig fuhr ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen die Horner Straße Richtung B2. Trotz Stopptafel dürfte er dann in die B2 eingefahren sein, es kam zur Kollision. Der Van drohte über die Böschung abzustürzen. Die Feuerwehr sicherte das Auto, das die Lenkerin selbstständig verlassen konnte. Die Feuerwehren Langschwarza und Kottinghörmanns halfen bei den Aufräumarbeiten und der Umleitung des Verkehrs. Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Gmünd verbracht.

Ein durchgeführter Alkomat-Test ergab beim 21-Jährigen laut Polizei ein positives Ergebnis. Der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

