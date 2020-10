Alkolenker krachte gegen Gartensockel .

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seinen 1,2 Promille Alkohol im Blut dürfte ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Heidenreichstein am 2. Oktober gegen 2 Uhr nachts in zwei Gartensockel in Heidenreichstein gekracht sein. Er musste verletzt ins Landesklinikum Horn eingeliefert werden.