Allegro Vivo in Gmünd Musik eint: „Das Leben ist viel zu kurz, um Konflikte auszutragen“

D as 45. Festival Allegro Vivo startete mit der traditionellen Auftaktveranstaltung in Gmünd. Am Programm standen Mendelssohn Bartholdy, Richard Strauss und das Auftragswerk „Change over Time“ von Johannes Berauer, das die Zuhörer begeisterte.

Unter dem Motto „Metamorphosen“ steht das 45. Festival Allegro Vivo, das am vergangenen Wochenende eröffnet wurde. Die Auftaktveranstaltung fand – wie schon seit einigen Jahren – in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt statt, traditionell unter der Konzertpatenschaft von Leyrer + Graf. Allegro Vivo Geschäftsführer Nikolaus Straka hob die ideele und materielle Unterstützung „von Anfang an“ durch Freunde wie Franz und Almuth Graf hervor, durch die die „Verwandlung“ von Allegro Vivo von der Initiative eines guten Dutzends Musiker zum mehrwöchigen Festival mit über 450 Teilnehmern stattfinden konnte. Die Academia Allegro Vivo eröffnete das Konzert mit der Streichersymphonie Nr. 10 h-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Werk, das der „Mozart des 19. Jahrhunderts“ als Zwölfjähriger komponiert hate, erklang in perfekter Dynamik. Der Bogen zur zeitgenössischen Musik wurde wie immer mit einem Auftragswerk gespannt, heuer war es das Konzert „Change over Time“ von Johannes Berauer. Durch Musik auf eine neue, gemeinsame Ebene kommen Der Komponist ist bekannt für seine zugängliche Klangsprache und die Einbindung aller Musikgenres. So folgte auch das Publikum gebannt dem Spiel der virtuosen Solisten Vahid Khadem-Missagh (Violine) und Christian Bakanic (Akkordeon) sowie des Orchesters. Aus flirrenden Tonfolgen wurde ein musikalischer Dialog und schließlich ein fröhliches Miteinander, dem die Zuhörer begeistert ausdauernden Applaus spendeten. Nach der Pause wurde die Stimmung mit den „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ ernster. Richard Strauss nahm mit diesem, seinem letzten Orchesterwerk 1945 Abschied. Die 23 Streicher finden im Laufe des Stückes zu einer gemeinsamen Stimme – diese Metamorphose wünschen sich Nikolaus Straka und der künstlerische Leiter Vahid Khadem-Missagh auch für unsere Gesellschaft: „Wir können die Musik sprechen lassen und auf eine gemeinsame neue Ebene kommen, dabei das Einende mehr sehen als das Trennende. Das Leben ist viel zu kurz, um Konflikte auszutragen!“ Mit Christoph Willibald Glucks „Reigen seliger Geister“ als Zugabe fand das viel beklatschte Konzert seinen harmonischen Abschluss.