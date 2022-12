Lobbying in Gmünd für etwas Gutes: Weniger Gefahren am Rad

Die Radlobby Gmünd blickt auf bewegte erste drei Jahre zurück – in denen die Stadt auch dank ihr radfreundlicher wurde. Zu tun bleibt genug, verweisen die Radlobbyisten auf das Ergebnis im Zertifizierungsprozess zur Radhauptstadt: Regionssieger sei, wer „am wenigsten schlecht abgeschnitten“ habe. Im Waldviertel hat wie berichtet niemand auch nur die Hälfte der möglichen Punkte erreicht. „Weniger als 50 Prozent ist nicht genügend“, so das Urteil von Gruppenverantwortlicher Kristin Harrich & Co.

Das Ende des Radwegs in der Bahnhofstraße direkt vor der Kreuzung der Schulgasse mit der Bahnhofstraße: 2023 will die Radlobby Gmünd ändern, sodass diese Gefahrenstelle nach acht Jahren verschwindet. Foto: Markus Lohninger

48,1 Prozent von Gmünd seien aber ein Wert, an dem angesetzt werden könne, zumal die Nachbar-Bezirksstädte mit 27,2 (Zwettl) bzw. 23,6 % (Waidhofen) noch weit schlechter abschnitten. Der Wille zur Verbesserung sei da, man sei etwa durch Norbert Anderl auch im Stadtentwicklungsprozess vertreten, sieht die Radlobby eine „positive und konstruktive“ Zusammenarbeit – und die Hoffnung, noch mehr in die Planung des Radverkehrnetzes eingebunden zu werden.

Warum?

„Es gibt sehr viele Sportradfahrer in Gmünd, wir möchten aber das Alltagsradeln forcieren. Dazu braucht es ein durchgängiges Radwegenetz zwischen Alt- & Neustadt oder gefahrloses Fahren dank 30er Zone, Fahrradstraße oder Begegnungszone“, sagt Anton Reiterer, der als Bindeglied zu Schulen agiert. Stadtwege legt er am Bike zurück – eingekauft wird deshalb nicht weniger, sondern einfach öfter und gezielter. Die Zusammenarbeit mit Schulen und Eltern ist ihm wichtig, weil das oberste Ziel der sichere Schulweg sein müsse – und ein für den Bedarf der Kleinsten ausgelegtes Netz auch den Älteren helfe.

Bei jedem Wetter am Rad

Kids fürs Alltagsradeln zu begeistern bringe noch einen Effekt, sagt Reiterer: „Wenn die Eltern stolz auf ihre Kinder sind, weil sie zum Beispiel bei jedem Wetter freiwillig zur Schule radeln, so löst das auch in ihren Köpfen einen Umdenkprozess aus.“ Also wurden im Zuge der mit der Gemeinde geplanten Mobilitätswoche Volksschulkids zur Schule begleitet oder für die Mittelschule II über einen Radflohmarkt drei Kinderräder organisiert, nun kann in Klassenstärke gemeinsam in die Sole-Felsen-Welt oder zu Exkursionen geradelt werden. Eine Radparade mit 200 Teilnehmenden folgte. Zudem unterstützte die Radlobby Schule und Eltern beim Üben für die Radfahrprüfung, will das 2023 fortsetzen.

Fürs Bezirksfest betrieb sie einen Infostand, mit Gym und Mittelschule II einen Parcours oder mit Rad-Fuchs einen Reparaturstand. In Kooperation mit dem NÖ Teichwirteverband, mit dem die „Carp Trails“ ins Leben gerufen wurden, gab es auch Lastenräder zum Testen und Rikscha-Rundfahrten.

Abarbeiten der Punkte einer „Mängelliste“

Ein Verdienst der Radlobby war die Umsetzung eines Radparksystems durch den Bauhof – heuer wurden wie berichtet 22 von ihr vorgeschlagene Standorte im Stadtgebiet mit sicheren Abstell-Möglichkeiten ausgestattet. Für 2023 soll auf die Entschärfung zweier weiterer Punkte einer Mängelliste hingearbeitet werden: Der Geh- und Radweg in der Bahnhofstraße wird bergab in Richtung Innenstadt auf Höhe Easy Drivers direkt in die Kreuzung von Schulgasse und Bahnhofstraße gelenkt, in Richtung Conrathstraße endet er nach dem Bahnhof abrupt. Man muss die Straße queren.

Abstandhalten auch nach Covid

In Kooperation mit Betrieben sind für 2023 auch ein „Radwadlpass“ und eine Aktion zur Sensibilisierung für die Abstandsregel für Pkw geplant. Und : Die Radlobby NÖ will stärker auf Ebene der Landesregierung eingebunden sein, die bei viel PR „nichts für aktive Mobilität“ tue – die 31 NÖ Radlobby-Ortsgruppen wollen in Abstimmung mit der Landespolitik für die letzte Schulwoche einen Radtag initiieren.

