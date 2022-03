Leicht, aber ungewöhnlich: Erdbeben bei Litschau

Laut ZAMG lag das Epizentrum dieses Erdbebens etwa sechs Kilometer südlich von Litschau. „Wir haben dazu einige Meldungen hereinbekommen. Dabei wurde uns von einem deutlich wahrgenommen Grollen und auch vereinzelt von einem Knall berichtet“, betont Anton Vogelmann von der Abteilung Geophysik der ZAMG. Mit Schäden an Gebäuden sei aber nicht zu rechnen: „Das Erdbeben war dafür zu schwach.“

Laut dem Experten sind Erdbeben im Waldviertel äußerst selten, es zähle zu den erdbebensichersten Gebieten in Österreich.

„Grund dafür ist die Böhmische Masse, die man in dieser Gegend auch sehr oft an der Oberfläche findet“, sagt Vogelmann, der die Ursache für dieses leichte Erdbeben vereinfacht erklärt: „Der uralte Gebirgsstock, der auch vergletschert war, schwimmt auf dem Magma im Erdinneren, ähnlich eines Eisberges im Meer. In der Böhmischen Masse kommt es sehr langsam zu einer Aufwölbung und dadurch entstehen Risse in einer Tiefe von bis zu drei Kilometern. Die Rissbildung wird dann als Knall wahrgenommen.“

Die Mitarbeiter im Gemeindeamt Litschau haben von dem Erdbeben am 22. März nichts mitbekommen, genausowenig Bürgermeister Franz Freisehner von der Marktgemeinde Brand-Nagelberg.

