Filmabend in Großschönau: „Fuchs im Bau“ als Abschluss der Kinosaison

Einen krönenden Abschluss zur Kinosaison des Vereins „Großartig Großschönau“ gab es am 10. März: Es wurde der mehrfach preisgekrönte Streifen „Fuchs im Bau“ gezeigt. Dabei handelt es sich nicht um einen Naturfilm über das Tier Fuchs, sondern um die Erlebnisse des Sonderpädagogen Fuchs, bei straffällig gewordenen Jugendlichen und deren Leben in der Schule hinter Gittern - also im „Bau“.

Ursprünglich handelt es sich um die Erlebnisse von Wolfgang Riebniger, der mit seinen Erzählungen den Regisseur Arman T. Riahi dazu inspirierte, die Erzählungen aus der Jugendstrafanstalt Josefstadt zu verfilmen. Riebinger hat dort knapp 30 Jahre lang unterrichtet.

Er betonte ausdrücklich, dass es sich nicht um einen Dokumentarfilm handle, sondern um einen Ensemblefilm aus biografischen Elementen, der nicht belehren, sondern Probleme darstellen solle. Nach der Filmvorführung stand er für Fragen des Publikuns zur Verfügung.

Fast alle seine Schüler bezeichnet Riebniger als Opfer schwieriger Familienverhältnisse. „Wir müssen junge Menschen vor dem Sitzenbleiben im Leben schützen. Nur eine offene Tür ist eine sichere Tür“, sagte er abschließend: Man müsse die Tätigkeit eines Pädagogen mögen und nicht nur des Geldes wegen ausüben.

