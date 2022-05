Gastro-Partner gefunden: Stern mischt in Klanghütte mit

Werbung

Ein im 18. Jahrhundert erbautes Anwesen mit ganz eigenem Charme, ein ruhiger Ort mit rundherum viel Natur und dazu noch eine kreative Idee vom musikbegeisterten NBG-Chef Karl Bauer. Fertig war das Konzept der „Klanghütte“. Ganz so schnell ging es zwar nicht, aber: Die vor zwei Jahren angelaufene Baustelle im Herrenhaus in Alt-Nagelberg schreitet voran. Das Projekt rund um Bauer und Direktorin Ulli Wigger will wie berichtet ein Tonstudio mit den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Events verknüpfen.

Mit Motivation in weiteres Projekt

Für den Part der Gastronomie und Hotellerie lief die Suche nach einem Partner. Den zu finden, war im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel: Als Eigentümer des „Stern“ am Gmünder Stadtplatz werden Karl Bauers Sohn Mark und Christian Kölling diese Aufgabe übernehmen. Über das gastronomische Konzept wollen die beiden noch nichts verraten, es sei noch in der Ausarbeitung, erklärt Kölling. Erst vor Kurzem sind die beiden mit ihrem Team in die erste Saison am „Schirm“ am Gmünder Stadtplatz gestartet, nun kommt ein weiteres Projekt dazu.

„Ich denke, dass unsere Motivation eine so große Stärke ist, dass wir all das meistern werden. Wir haben große Lust und Spaß daran, uns für die Region einzubringen und das Waldviertel als Destination noch interessanter zu gestalten“, sagt Christian Kölling.

Man stoße allerdings auch auf Skepsis

Höre Aussagen wie: „Warum in Nagelberg? Dort gibt es ja nichts?“ Seine Antwort: „Ja, genau deshalb machen wir es.“ Für den Gastro-Innenbereich sind 40 bis 60 Sitzplätze geplant, dazu kommen neun Zimmer im Hotelbereich. In Anlehnung an das Tonstudio soll ihre Gestaltung an unterschiedliche Epochen der Musikgeschichte erinnern. Die Zimmer werden mit Frühstück angeboten – auch für Gäste abseits des Tonstudios.

Um das alles zu betreiben, wird es zusätzliches Personal brauchen. Man gehe von etwa einem Dutzend Arbeitsplätzen für Gastronomie und Hotel aus, erklärt Christian Kölling: „Das können wir mit dem Stern nicht kombinieren.“ Diese sollen sich später auch um Hochzeitsgäste kümmern, denn die Kapelle am Gelände sei eine perfekte Kulisse für Trauungen. „Unser Ziel ist es, zu den schönsten Hochzeitslocations Österreichs zu zählen“, sagt Mark Bauer: „Die wunderschöne Kapelle für freie Trauungen, der romantische Garten rund um die Eventlocation sowie der große Saal im Gewölbe laden förmlich zum Ja-Sagen ein.“

Wann geht es los?

Als Öffnungszeitpunkt war schon der vergangene Jahresbeginn im Gespräch, nun sieht es für Gastronomie und Hotel eher nach dem Jahresende aus. Wenn überhaupt: „Das ist vor allem abhängig von den Entwicklungen in der Baubranche mit teils sehr langen Lieferzeiten“, sagt Kölling. Der Start der anderen Säulen im Projekt ist fürs nächste Jahr angedacht.

