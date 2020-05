Und plötzlich stand da ein weißer Paravent. Mitten im Eingangsportal. Schlecht für Kiebitze, aber auch ein untrüglicher Indikator dafür, dass in Alt-Nagelberg nach längerem Stillstand die Entwicklung des altehrwürdigen, anno 1725 erbauten Herrenhauses zur topmodernen Klanghütte endgültig begonnen hat.

Es dauerte seine Zeit, bis Karl Bauer seine Vision vom hochkarätigen Tonstudio samt Veranstaltungszentrum (für Konzerte, Hochzeiten, Seminare etc.) umsetzen konnte. Bereits im April 2019 legte er ein Kauf-Angebot für den ehemaligen Wohnsitz der „Herren“ und Verwaltungsgebäude der Glasfabrik Stölzle ab, das sich ab den 1990ern als Café-Restaurant und zwischendurch auch als Feng-Shui-Zentrum einen Namen gemacht hatte. Das Angebot passierte auch gleich den Gemeinderat. Dann ging der Kaufantrag zum Land NÖ zur Prüfung (die NÖN berichtete) – und blieb dort liegen. Im heurigen März kam schließlich das Ok. Karl Bauer durfte mit der KAB Immo GmbH der Marktgemeinde Brand-Nagelberg das Herrenhaus abkaufen.

Baustelle hat begonnen

Damit begannen die Bauarbeiten in den historischen Gemäuern. Der Paravent im Torbogen ist nicht zur Abschottung gedacht, sondern zur Sicherheit etwaiger Zaungäste. „Überall liegt Bauschutt, von rund herum wird Schutt auf einen Müllberg im Innenhof geworfen. Das ist nicht ungefährlich“, erklärt Bauer. Aktuell sei man damit beschäftigt, Schäden am seit mehreren Jahren nicht mehr komplett genutzten Anwesen zu beseitigen. Dazu werden die Dübelbaumdecken freigelegt, um überprüft werden zu können. „Alle Hohlräume wurden damals zur Dämmung mit Schlacke aus der Glashütte befüllt, das holen wir alles raus, dämmen das nach heutigen Standards“, sagt Bauer.

Viel zu tun. Beim NÖN-Lokalaugenschein war aber gerade alles aufgeräumt und ungefährlich – für etwaige Interessenten, die die zu versteigernde Einrichtung besichtigen möchten.

Umbau soll im Juli starten

Das Konzept ist genau, der endgültige Plan noch nicht. Vorerst werden die kompletten Gebäude neu vermessen – per Laser. „Die Pläne, die für die Renovierung in den 1990er-Jahren angefertigt worden sind, waren nach dem Stand der Technik. Es gibt aber doch einige Ungenauigkeiten“, sagt Bauer. „Gerade bei einem so alten Gebäude sind die Wände nicht überall gerade und gleich dick, habe ich nicht überall die gleichen Bodenniveaus.“

Das soll alles abgeklärt werden, bevor es an die endgültige Planung geht. Dabei wird der Gmünder Architekt Gerhard Macho mit der Rastenfelder Innenarchitektin Michaela Thomaser zusammenarbeiten. „Wir wollen trotz aller Umbauten das Flair eines landherrschaftlichen Guts erhalten, es aber mit modernen Elementen erweitern“, erklärt Karl Bauer, der für alle Umbauten etwa 2,5 Millionen Euro veranschlagt hat. „Glas und Stahl werden sich durch das Erscheinungsbild ziehen.“ Im Juli soll der Baustart erfolgen, bereits Anfang 2021 will man startbereit sein.

Studio & Veranstaltungssaal

Beim Rundgang mit Bauer und Geschäftsführerin Ulli Wigger lernen die Bilder schon jetzt, zu laufen. Durch den Torbogen geht‘s links ins baldige Herzstück der Klanghütte, dem mit Lawo-Mischpult (Bauer: „Vergleichbares gibt es in Österreich kaum“) ausgestatteten Tonstudio – respektive erst in den Aufnahmeraum für die Musiker. Die hochqualitative Technik kommt nebenan. Dafür entsteht je ein Raum im Raum, also zwei komplett entkoppelte, akustisch gedämmte Kammern – von der Hauptstraße wenige Meter daneben soll nichts hinein dringen. Alles stehe und falle mit dem Raumklang, sagt Wigger. „Das ist es, was du nachher immer auf der Aufnahme hörst.“

Im bis 2018 betriebenen Café-Restaurant sollen Extrazimmer und Küche erhalten bleiben, Gaststube und Saal aber zu einem großen, bis 300 Leute fassenden Veranstaltungssaal umgemodelt werden – für Konzerte, Hochzeiten, Seminare und andere Veranstaltungen. Als Eingangsbereich soll die bestehende Terrasse zu einem Wintergarten werden. Dazu kommen Backstageraum und Wellnessbereich. Der große terrassenförmig angelegte Garten soll eine Freiluftbühne für Konzerte, aber auch Sommertheater werden.

Kapelle, Café, Hotel

Nicht zuletzt wird die Kapelle renoviert und im Zuge dessen für alle Religionen zugänglich gemacht. „Eine schwierige Entscheidung, aber wir wollen, dass dort Menschen aller Religionen ihre Hochzeit feiern können“, erklärt Bauer.

Im zweistöckigen Gebäude, nach dem Torbogen rechts, soll ein Café Bistro entstehen, samt großem Außenbereich im Garten. Im zweiten Stock entstehen neun Doppelzimmer. „Jedes davon wird ein Musikthema haben, das sich dann auch unten im Café fortsetzt“, ergänzt Wigger, die ihr Büro ebenfalls in diesem Gebäude beziehen wird, sich den Eingang mit jenem der Gemeindebücherei, die erhalten bleibt, teilen wird.

NBG-Know-how dabei

Freiluftbühne und Konzertsaal sollen mit dem Tonstudio verbunden werden, um Livemitschnitte zu ermöglichen. „Da kommt mir mein Know-how mit Glasfaser zugute. Hier ist es wichtig, Latenzen so gering wie möglich zu halten“, sagt Bauer, der auch an anderen Stellen auf NBG-Know-how zurückgreift. Etwa bei Akustikelementen, für die gerade im 3D-Druck-Bereich entwickelt wird. „Damit könnten wir auch ein neues Geschäftsfeld finden“, sagt Bauer.

George-Lucas-Konnex

Beim Team setzt man auf Koryphäen. Chefplaner für das Tonstudio ist der renommierte Audio-Ingenieur Horst Pfaffelmayer, der schon mit Star-Wars-Mastermind George Lucas zusammengearbeitet hat. Für die Akustik in den Räumen ist Hannes Egger, Chefakustiker der Salzburger Festspiele, zuständig. Cheftechniker im Tonstudio wird Andreas Mühlmann, der in Groß-Siegharts das Studio WV-Sound betreibt.

Und nicht zuletzt ist auch Geschäftsführerin Ulli Wigger ein Profi. Sie spielt seit ihrem dritten Lebensjahr Klavier, absolvierte das Konservatorium in Wien. Seit kurzer Zeit lebt die Musikerin, Komponistin und Produzentin in Aalfang. „Ich habe aber immer nebenbei anderes gearbeitet“, schildert sie. So kam sie zu Karl Bauer. Beworben hatte sie sich eigentlich für eine Stelle in der NBG. Gekommen ist sie in die Klanghütte. – Mit der hat Wigger viele Pläne, will etwa einen Wettbewerb für komponierende Musiker etablieren. Auch ein Adventmarkt wird angedacht. Dann, in ein paar Monaten, wenn der weiße Paravent nicht mehr den Blick aufs Innere der Klanghütte versperrt.