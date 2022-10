Neoh als süßer „Gamechanger“: Bald auch als Schokolade

Was vor sechs Jahren begann und rasch für einen zuckerfreien Schokoriegel bekannt wurde, hat zuletzt mit Investoren und Testimonials wie Rapper RAF Camora und Tennis-Ass Dominic Thiem sowie etlichen neuen Produkten auf sich aufmerksam gemacht. „Neoh“ rund um den Alt-Nagelberger Manuel Zeller ließ nun die Zuckerersatz-Formel ENSO 16 in einer klinischen Studie von der Medizinischen Universität Wien untersuchen.

Das Ergebnis: Die Studie liefere den wissenschaftlichen Beleg, dass die Formel im Vergleich mit Zucker keine oder nur minimale Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel habe, freut man sich bei Neoh via Aussendung. Untersucht wurden demnach die Auswirkungen von 30 Gramm ENSO 16 im Vergleich zu 30 Gramm Zucker auf Blutzucker und Insulin-Ausschüttung nach einmaliger Blind-Einnahme einer Trinklösung bei Gesunden.

Zu schön, um wahr zu sein?

Er werde immer noch auf die Widersprüchlichkeit eines zuckerfreien Schokoriegels angesprochen, sagt Geschäftsführer Zeller zur NÖN: „Wir hören oft, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. Wir wollen nicht zu viele Details nennen, aber wenn wir dann erzählen, wie wir das Thema angepackt haben, bleibt meist die Begeisterung übrig und wir können überzeugen.“

Seit über zwölf Jahren wird bei Neoh an der Zuckerersatz-Formel geforscht. „Die Studienergebnisse bestätigen uns, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Unsere Zuckerersatz-Formel ist ein Gamechanger. ENSO 16 lässt sich einfach auf alle Lebensmittel und in verschiedensten Bereichen anwenden“, betont er. Der Fokus liegt aktuell auf Produkten mit überzeugendem Geschmack ohne zugesetzten Zucker: „Oft ist die Reaktion zuerst skeptisch. Uns ist wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst zu überzeugen. Danach realisiert man, dass es die Kombination bei uns wirklich gibt.“

Noch braucht es auch bei Neoh volle Süßkraft

Die Idee zum zuckerfreien Naschen kam Zeller wie berichtet einst auf der Heimfahrt von einem Fußballspiel. Zuletzt hat er mit Internistin/Ernährungsmedizinerin Elisabeth Krippl, Ernährungswissenschafterin Holly Wilkinson und Stefan Kotynek, Vertriebsleiter der STAMAG Stadl bauer Malzfabrik, über Auswirkungen übermäßigen Zuckerkonsums diskutiert. Früher habe er Feedback bekommen, auch Neoh-Riegel seien zu süß, sagt er: „Auf der Packung steht ‚zero sugar added‘, da erwarten Ernährungsinteressierte weniger Süße. Unser Ziel ist es, alle Menschen von Zuckerbomben zu Neoh zu bringen – da braucht es die volle Süßkraft, auf die durchschnittliche Konsumenten konditioniert sind.“

Parallel dazu habe man daran gearbeitet, die Süße angenehmer zu machen, und das mit der neuen Formel geschafft. Zeller: „Zusätzlich sind wir mit den neuen Produkten in einem breiteren Publikum angekommen.“ Das 18-köpfige Team hat zudem am Design gefeilt. Und: Demnächst kommen Tafelschokolade und Kekse mit Schokohülle in den Verkauf.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.