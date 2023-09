Physiotherapeutin zog ein: Neue Nutzung für ehemalige Post

13 Jahre nachdem die Post-Filiale an der Hauptstraße in Alt-Nagelberg geschlossen wurde, kehrt neues Leben in die Räumlichkeiten ein. Physiotherapeutin Anna Wernhart hat dort ihre Praxis eingerichtet – neben dem privaten Umzug ist es auch eine berufliche Rückkehr in die Heimat.

Wernhart hat ihre Ausbildung nämlich an der Fachhochschule Salzburg absolviert und später mehrere Jahre an der Christian-Doppler-Klinik gearbeitet. „Ich dachte, dass ich in Salzburg bleiben würde, aber gleich nachdem ich zurückgekommen bin, dachte ich: Das Waldviertel ist einfach etwas anderes“, sagt die gebürtige Schremserin. Die Entscheidung zum Umzug fiel während der Covid-Pandemie, in den vergangenen Monaten wurde das Haus in Alt-Nagelberg eingerichtet. „Ich habe nach einer Praxis gesucht. Das ist schwierig, denn es gibt viele Anforderungen.“ Das ehemalige Post-Gebäude mitten im Ort fiel durch Barrierefreiheit und große Räume auf. Seit August wurde die Fassade erneuert, innen entstand in einem Teil des Gebäudes Wernharts Praxis.

Erste Patienten hat sie schon empfangen – ein großer Teil komme aus dem Ort oder zumindest aus der Gemeinde, sagt Anna Wernhart. Gerade für ältere Menschen sei die Nähe nun ein Vorteil. Als Konkurrentin für bestehende Angebote sieht sie die Praxis nicht, denn: „Die Plätze sind voll, wir sind untereinander gut vernetzt und können Patienten dadurch gegenseitig weitervermitteln.“ Der ehemalige Schalterbereich der Post-Filiale steht derzeit noch leer. 1995 eröffnete die Post den Standort in Alt-Nagelberg, 2010 wurde er geschlossen. Die Post begründete den Schritt mit „roten Zahlen“.