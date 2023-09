Sebastian Bohrn Mena: Ins Waldviertel gekommen, um zu bleiben

Wasserflächen, tiefgrüner Wald, dicke Moospolster – das Schremser Hochmoor hatte es Sebastian Bohrn Mena gleich angetan. „Die Vorzüge des Waldviertels sind nicht der Granit, sondern inmitten der Klimakrise die Natur“, sagt er. Vor über eineinhalb Jahren hat es ihn, gebürtiger Wiener mit chilenischen Wurzeln, hierher verschlagen.

Gemeinsam mit seiner Gattin Veronika hat er ein Haus in Alt-Nagelberg gekauft. Gedacht war es nur als Wochenendhaus, bald hat sich das Paar allerdings zum Umzug entschieden und lässt die beiden Kinder hier ihre Kindergarten- und Schullaufbahn einschlagen. Auch beruflich haben die beiden Fuß gefasst: Über ihre gemeinnützige Bundesstiftung „Común“ ist wie berichtet ein Projekt zur Unterstützung des Schremser Hochmoores angelaufen. Auch darüber hinaus gibt es Pläne.

Warnungen zum Umzug haben sich nicht bewahrheitet

„Wir wollen für die Region etwas machen und glauben an die Gemeinschaft“, sagt Sebastian Bohrn Mena. Seit dem Umzug habe seine Familie durchwegs positive Erfahrungen gemacht und die Region und ihre Leute zu schätzen gelernt. „Obwohl wir am Anfang gewarnt wurden“, sagt er. Gerade deshalb ist eines seiner Ziele, Bewusstsein für die Besonderheiten des Waldviertels zu schaffen – innerhalb und außerhalb der Region.

Der „Förderkreis Hochmoor Schrems“ entstand in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und dem Naturpark Hochmoor. Private und Betriebe können in diesem Rahmen spenden, die Stadt will diese Gelder verdoppeln. Laufzeit ist bis Oktober. Mit den Waldviertler Werkstätten und der Backwelt Pilz konnte Común schon zu Projektbeginn namhafte Unterstützer ins Boot holen. Mit öffentlichen Geldern alleine sei dieser Schatz voll Biodiversität nicht zu erhalten, betont Bohrn Mena.

Die Stiftung soll „ökologischen wie sozialen Fortschritt befördern“, diene der Allgemeinheit und das Vermögen soll durch Spenden, Schenkungen und andere Einkünfte vergrößert werden. Sitz der Stiftung ist Alt-Nagelberg, wo Sebastian und Veronika Bohrn Mena auch ein altes ehemaliges Arbeiterwohnhaus in der Bergstraße als Kapitalanlage für die Stiftung gekauft haben. Derzeit ist es stark baufällig, langfristig kann es sich Bohrn Mena als „Ort, wo Leute zusammenkommen“, vorstellen – unter anderem rund um Klimaschutz, Biodiversität, Arbeitsplätze, Land- und Forstwirtschaft der Zukunft.

Wem der Name Bohrn Mena bekannt vorkommt...

Einem breiteren Publikum präsentiert er sich als Kommentator bei der Tageszeitung Österreich und dem Sender oe24. Dort tritt er in wöchentlichen Diskussionen mit Gerald Grosz (ehemals BZÖ) auf. Seit seiner Jugend hat sich Bohrn Mena politisch engagiert: Zuerst in der ÖVP, später in der SPÖ und zuletzt im Parlamentsklub der Liste Pilz, ehe er der Parteipolitik 2018 den Rücken gekehrt hat. Während seiner Lehrzeit zum Buchhändler habe er sein Interesse am Verkaufen entdeckt, später die Matura nachgeholt und Unternehmensführung studiert. Sein Doktorat machte er in Psychotherapiewissenschaften, später war er Direktor der Volkshochschule Penzing.

„In der Politik hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein Ort ist, wo ich mich engagieren kann“, betont der 38-Jährige. Die eigene Stiftung entspricht schon eher seinen Vorstellungen. Dem Beispiel des Förderkreises fürs Hochmoor könnten weitere Projekte folgen – die Stiftung unterstütze dort, wo sie gerade gebraucht werde.