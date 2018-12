Glas in allen Formen und Farben – die Firma Stölzle bot einst alles, was man mit Glas in Verbindung bringt. Heute erinnert in der Marktgemeinde Brand-Nagelberg nicht mehr allzu viel, außer einer Industrieruine, an die schillernde Zeit von Stölzle mit mehr als tausend Beschäftigen, eigener Formenbauwerkstatt, eigenem Sägewerk oder eigener Brauerei.

Noch weniger erinnert an eine Zeit der Zwangsarbeit in der Glasfabrik. Nun wird dieses wenig bekannte Kapitel in Form eines erstmals veröffentlichten Tagebuches offengelegt. Ausgehend von einem Schreiben des Holocaust-Gedenkzentrums Budapest in gebrochenem Deutsch an Franz Freisehner, SP-Bürgermeister in Brand-Nagelberg, entwickelte sich reger Austausch. Mit Übersetzungs-Hilfe von Julius Miko, Vater des Schwiegersohnes von Vizebürgermeister Heinz Frank, trat nach und nach die historische Bedeutung des Tagebuches hervor, das der 1908 in Orosháza geborene Buchhalter Georg Robicsek hinterlassen hatte.

„Besonders schlimm war die Zeit, bevor wir in die Fabrik gebracht wurden.“ Georg Robicsek

Das Tagebuch wurde nach seinem Tod im Jahr 1986 von der Witwe verwahrt und ging nach deren Ableben 2014 ins Eigentum ihrer Tochter Ágnes über – die schenkte die Dokumente der Zeitgeschichte 2016 dem Holocaust-Gedenkzentrum. Später wurde es mit professionellem Dolmetsch, in ständiger Begleitung und Unterstützung Mikos, wortgetreu übersetzt. Holocaust-Center und Gemeinde Brand-Nagelberg einigten sich auf die Zusammenfassung des Tagebuchs und Auflage in Buchform – die Ungarn übernahmen die Druckkosten, die Waldviertler die Kosten für die Übersetzung.

Herausgekommen ist ein Buch mit allen 143 mit Bleistift beschriebenen Kleinformat-Heftseiten Georg Robicseks auf Ungarisch und Deutsch, ergänzt um elf Seiten mit Bildmaterial.

Robicsek war im Juni 1944 mit etwa 500 weiteren ungarischen Juden über Strasshof bei Wien nach Gmünd deportiert worden (117 davon wurden nach Echsenbach weitergereicht), die Aufzeichnungen starteten am 7. Juli.

Kurz darauf war er bereits einer von Dreien, die nach Nagelberg überstellt und in der Stölzle-Glasfabrik mit 20 schon hier tätigen Zwangsarbeitern eingesetzt wurden. „Besonders schlimm war die Zeit, bevor wir in die Fabrik gebracht wurden“, fasste Robicsek zusammen – mit der Zwangsarbeit endete die Zeit der Ungewissheit, zugleich beschrieb er einen vergleichbar menschlichen Umgang mit den Gefangenen in der Fabrik. Die Glashütte verfügte über etwa fünf Glasschmelzöfen, ein Lager, eine Verpackungsanlage, eine kleinere Maschinenfabrik sowie eine Tischlerei.

Die Gefangenen mussten wöchentlich 54 Stunden arbeiten, sonntags hatten sie Ruhetag. Robicsek musste an einer Pressmaschine für täglich 1.600 Gläser arbeiten. Dann ernannte ihn der Arbeitsaufseher Braun – den er als humaner und unterstützender als in bisherigen Nagelberger Chroniken dargestellt beschrieb – zum Verantwortlichen für Lebensmittel-Angelegenheiten.

53 Zwangsarbeiter, davon 16 Kinder

Laut Robicsek tat die Fabriksleitung um Braun vieles dafür, dass es den Zwangsarbeitern nicht an Nahrung mangelte. Dennoch lässt das Tagebuch immer wieder durchklingen, wie sehr sich der Autor nach seiner in der Heimat gebliebenen Liebe Rózsika sehnte. Die Liebe und die Hoffnung auf ein Wiedersehen gaben ihm die Kraft, weiterzumachen. Für Rózsika schrieb er auch seine Aufzeichnungen – bis Ende August täglich, ab Anfang September jeweils auf längere Zeitabschnitte zurückblickend. Im September wuchs die Anzahl der Gefangenen in der Glasfabrik auf 53, wobei laut dem Zeitzeugen 16 davon noch Kinder waren.

Spannend wurde es, wie Georg Robicsek die letzten Tage der Nazi-Herrschaft beschrieb. Am 18. April 1945 wurden alle Gefangenen nach Theresienstadt in die Dresdner Kaserne gebracht – wo sie Anfang Mai Zeugen der Flucht der SS-Truppen wurden. Am Morgen des 8. Mai wurde die Kaserne durch russische Truppen befreit. Robicsek berichtete im Tagesbuch bis Ende Mai von der Entwaffnung der SS-Soldaten, genauso wie von der Plünderung des für die Wehrmacht eingerichteten Meinl-Lebensmittelmagazins.

Als nun freier Mann schrieb der Autor am 19. Mai und am 6. Juni 1945 an seine Rózsika, die er wie erhofft nach der Rückkehr nach Ungarn heiratete, und mit der er bis zu seinem friedlichen Ableben im Jahr 1986 eine glückliche Ehe führte.

Zur Präsentation von „Tagebuch von Georg Robicsek“ im Holocaust-Center waren nun auch Bürgermeister Freisehner, Vizebürgermeister Frank und Julius Miko eingeladen, gelesen wurde von dortigen Gymnasiastinnen in Deutsch und Ungarisch. Das Buch ist derzeit im Gemeindeamt Alt-Nagelberg mit weichem bzw. hartem Einband um 10 bzw. 13 Euro erhältlich.