Der „Frisiersalon Karin“ an der Hauptstraße in Alt-Nagelberg erstrahlt in neuer Fassade und hat seit voriger Woche eine neue Betreiberin: Karin Porod trat in den Ruhestand, ihre langjährige Mitarbeiterin Sabine Zöchling übernahm den Salon.

Karin Porod hat das einst von der Familie Weilguni – ihren Eltern – gegründete Unternehmen seit 1982 geführt, elf Jahre später stieß Sabine Zöchling zum Betrieb. Zöchling, im Salon als „Michi“ bekannt, will die Geschicke weiterführen und den Kunden „individuelle Beratung und hochwertiges Service in gemütlicher Umgebung“ anbieten. An den letzten Tagen des Jahres 2018 wurde fleißig an Renovierungs-Arbeiten gewerkt, ehe Zöchling den Betrieb mit zwei Mitarbeiterinnen unter neuem Namen „Haar genau Sabine“ übernahm.

Die neue Betreiberin stammt aus der Gemeinde Brand-Nagelberg und absolvierte die Friseurlehre in Krems. Nach erfolgreichem Abschluss des Befähigungsnachweises 2012 war sie auch Geschäftsführerin, ehe sie nun den Schritt in die Selbständigkeit wagte.