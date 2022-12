Leerstand: Stadt Schrems investiert für Gegenbewegung

Im Kampf gegen den Leerstand im Zentrum geht die Stadtgemeinde Schrems ein zentrales Sanierungsprojekt an: Die ehemalige Volksschule – heute mit Heimatmuseum, Stadtbücherei und ungenutzter Geschäftsfläche – wird aufgeputzt, das Lokal auf eine neue Verwendung vorbereitet. Mehr als 100.000 Euro werden im ersten Schritt in die Hand genommen.

Das denkmalgeschützte ehemalige Schulgebäude beherbergt heute mit Zugang vom Kirchenplatz Museum und Bücherei. Foto: Markus Lohninger

Die Sanierung des vor genau 150 Jahren errichteten, markanten Gebäudes mit Zugängen in der Schulgasse 4 und am Kirchenplatz 1 sei schon lange ein Thema, sagt Vizebürgermeister Michael Preissl (SPÖ), der die ersten Auftragsvergaben im Gemeinderat zur Abstimmung brachte. Bloß: Die Aussicht auf die hohen Investitionskosten wegen des Denkmalschutzes sei bisher immer ein Hemmschuh gewesen.

Preissl: Frequenz nimmt wegen Leerständen weiter ab

Jetzt wird es aber im Rahmen der Innenstadt-Entwicklung trotzdem angegangen. Weil, so Preissl: Die Zahl der ungenutzten Geschäftslokale habe 2022 weiter zugenommen, „damit nimmt die Besucherfrequenz am Hauptplatz weiter ab. Einige sanierungsbedürftige Leerstände werten das Erscheinungsbild zusätzlich ab, verringern die Aufenthaltsqualität.“ Leer sind abseits des Gasthofs Schönauer auch die Geschäftslokale an der linken Seite der Schulgasse, darunter eben der Handel der Hedwig Mantler für allerlei Haus- und Küchengeräte. 2006 wurde dieses legendäre Geschäft wegen Pensionierung der Betreiberin geschlossen.

Ideen für Belebung

Im ersten Schritt des Sanierungsprozesses werden nun grundlegende Maßnahmen von Verputz an der Geschäftsseite über teilweisen Tausch von Mauerflächen bis zur Instandsetzung der wetterseitigen Feuermauer gesetzt, das Geschäftslokal soll für eine Reaktivierung vorbereitet werden. Auch im Rahmen des Stadterneuerungs-Projektes sind danach mehrere Nutzungen vorstellbar, spricht Preissl etwa von zumindest zwischenzeitlichen Optionen als „Popup-Store“, Verkaufsraum für landwirtschaftliche Produkte oder Ausstellungsraum.

Die Fassade soll an ihren ursprünglichen Zustand herangeführt, das Gebäude damit optisch aufgewertet werden. Wegen des Denkmalschutzes müssen die Maßnahmen eng mit dem Denkmalamt und einer Restauratorin abgestimmt werden, nach der ersten Ausschreibungsrunde mussten mittlerweile zwei weitere Male adaptierte Angebote eingeholt werden. Unter anderem sei man zur Erkenntnis gelangt, dass im Erdgeschoß ein historischer Steinfußboden wieder freigelegt werden müsse, sagt Michael Preissl. Fragen zu Auslagen seien noch ungeklärt.

Ziel: Ergebnis vor Mitte 2023

Die OÖ Baufirma Kern, die schon die wesentlichen Arbeiten im Schulzentrum verrichtet, erhielt als Billigstbieterin den Auftrag mit einem Rahmen von etwa 103.200 Euro inklusive Steuer, muss Leistungen aber laut Gemeinderats-Beschluss wegen vieler kleinteiliger, schwer kalkulierbarer Schritte jeweils in Regie abrechnen.

Wann die Arbeiten losgehen können, das ist laut Vizebürgermeister Preissl aktuell noch schwer zu sagen. Jedenfalls: „Das Ziel ist es, bis zum späten Frühjahr oder Frühsommer ein sichtbares Ergebnis zu haben.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.