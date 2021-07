Neue Wege geht die Marktgemeinde Bad Großpertholz zur Rettung des Postpartners, nachdem die Nachfolgesuche für den Betrieb der bisherigen Poststelle im Ortszentrum geplatzt war: Die Gemeinde wird selbst zur Postpartnerin. Im Gmünder Bezirk ist das eine Premiere.

Jahrzehntelanger Kampf um den Service einer Post

Die Marktgemeinde Bad Großpertholz hat eine schon sehr wechselvolle Beziehung mit der Post hinter sich. 1991 wurde am Standort Bad Großpertholz 4 durch die Marktgemeinde mit damaliger Gendarmarie, Postamt und sieben Wohnungen neu errichtet. 1999 wurde das Amt zum Basispostamt mit reduzierter Funktion abgewertet, 2002 das Postamt in der größten Katastralgemeinde Karlstift geschlossen.

2010 erwischte es nach jahrelangem Tauziehen und mehreren Protest-Aktionen auch Bad Großpertholz selbst. Seither hat die Einrichtung am Hauptort nach außen immer noch die Optik eines Postamtes, wird aber auf Selbstständigen-Basis betrieben – die damalige Mitarbeiterin Christa Ihra machte auf eigene Faust als Postpartnerin weiter. 2018 bekam sie neben der nunmehrigen Polizei mit dem Hofladen einen weiteren Nachbarn.

Interessentin für Nachfolge kurzfristig abgesprungen

Im Zuge der Pensionierung mit 31. Juli habe es zwei Interessenten für die Nachfolge gegeben, sagt Bürgermeister Hermann Hahn jun. (Pertholz-Aktiv). Eine sei früh, die andere leider erst sehr kurzfristig abgesprungen – zu kurzfristig für Post und Marktgemeinde, um den erhofften direkten Übergang gewährleisten zu können. Für die Post sei ein Fortbestand des Partners in Großpertholz kein Muss, hält Hahn fest: „Aber wir können ihn weiterhin haben, und wir wollen das natürlich. Die Post würde den Standort im Fall eines Fortbetriebes auch umbauen und modernisieren – für uns kostenlos.“

Also schlug Hahn im Gemeinderat den Fortbetrieb durch die Marktgemeinde mit eigenem Personal vor, „die Uhr tickt“. „Rechnet sich das?“, hieß es aus den Reihen der ÖVP. „Nein“, sagte der Gemeindechef klipp und klar. Zuletzt seien für Transaktionen im Schnitt etwa 850 Euro pro Monat zusammengekommen. Der Betreiber müsse aber mindestens fünf Öffnungstage pro Woche mit jeweils vier Stunden garantieren und auch das Angebot der „Bank 99“ – mit „überschaubarem“ Ertrag – mit anbieten. Eine 20-Stunden-Kraft alleine reiche wegen Urlauben und Krankenständen somit nicht aus. Mindestens zwei Personen müssten für die Aufgaben geschult werden.

Tenor: Ziel soll Nullsummenspiel sein

Das Angebot von Post und Bank sei allerdings ein guter Frequenzbringer, so Hermann Hahn: In Kombination mit einem „Shop in Shop“-Konzept mit weiteren Einkaufsmöglichkeiten – alleine von der Post werde ein ganzer Katalog an risikolos übernehmbarer Kommissionsware angeboten – und diversen Zusatzleistungen sei zusätzlicher Umsatz lukrierbar.

Tenor der ausführlichen, aber konstruktiven Diskussion im Gemeinderat: Der Weiterbetrieb sei als Service für die Bürger und Betriebe inklusive dem Kurhaus unabdingbar. Es solle alles daran gesetzt werden, ein Nullsummenspiel zu ermöglichen.

Angedacht wird auch die Nutzung der Einrichtung für weitere Services der Gemeinde. Daher wurde der dahingehende Antrag von Bürgermeister Hahn auch einstimmig angenommen.

Der Vorschlag des geschäftsführenden ÖVP-Gemeinderates Rudolf Stöger auf Anstellung einer Einwohnerin aus Mühlbach für die Tätigkeit, die sich langfristig eventuell einen Betrieb in Eigenregie vorstellen könne, stieß bei allen auf Zustimmung. Hahn: „Ich glaube, sie ist die ideale Besetzung.“

Mehrwöchige Schließung zu erwarten

Nicht nur aufgrund der Kündigungsfrist in ihrem bisherigen Job, sondern auch wegen des bevorstehenden Umbaus wird ein direkter Übergang ohne zwischenzeitliche Schließung nicht möglich sein. Dafür erhält die Gemeinde laut Vizebürgermeister Josef Scharinger (SPÖ) eine Immobilie „im neuen Design, innen und außen. Und weil die Pudel zurückgesetzt wird, bekommen wir auch einen größeren Verkaufsraum.“