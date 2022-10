Bruneiteich "brodelt": Abfischfest bei Kaiserwetter

Dieses Event lockte natürlich viele Besucher aus Nah und Fern in die Heidenreichsteiner Katastralgemeinde und dank einer perfekten Organisation wurde dabei Wissenswertes, gepaart mit Kulinarik den Gästen vermittelt und die Interessenten konnten sich so selbst ein Bild dieses fest in der Region verankerten Kulturerbes der Teichlandschaft verschaffen.

Seitens der Organisatoren durfte Leo Kirchmaier auch zahlreiche Ehrengäste, wie die Abgeordneten Martina Diesner-Wais und Margit Göll und einige Gemeindevertreter mit Bgm. Gerhard Kirchmaier an der Spitze sowie Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner, die auch gemeinsam mit Karpfenkönigin Luna I vor Ort war, begrüßen.

