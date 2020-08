Obwohl schon aus dem „Mopedalter“ heraus, startete vergangenen Samstag eine verschworene Gemeinschaft von jungen Burschen, die sich „Waldviertler Gipfelstürmer“ nennen, eine schon lange geplante Österreich-Tour mit ihren bestens gewarteten Zweirädern, von denen die meisten auch als Oldtimer durchgehen würden.

Als Ziel wurde die Erklimmung des Großglockners über die Befahrung der Hochalpenstraße gesetzt. Dazu sollen täglich an die 250 Kilometer – mit den Tagesstationen im Gesäuse sowie Zell am See – zurückgelegt werden, um schließlich den höchsten Berg Österreichs zu erklimmen. „Wir hatten dieses Unterfangen schon im Vorjahr geplant, mussten es aber wetterbedingt auf heuer verschieben“, so Roland Böhm.

Begleitet werden die unternehmenslustigen „Easy-Ryder“ aus Altmanns allerdings von einem Eberweiser. Matthias Reissig lenkt einen historischen Ford mit Baujahr 1966 als Servicefahrzeug. Es wurde aus der Nachbarortschaft von der Feuerwehr Eberweis ausgeborgt. Die Rückkehr der „Gipfelstürmer“ ist jedenfalls für Donnerstag geplant und einkalkuliert.

„Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter und eine gute, unfallfreie Fahrt, damit wir alle wieder heil nach Hause kommen“, so Mitorganisator Christian Böhm.