Josef Eipeldauer verstorben

Werbung

Mit Josef Eipeldauer verlor die Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Altmanns am 4. August einen engagierten und aufgeschlossenen Mitbürger, der sich stets für seinen Heimatort einbrachte.

Eipeldauer war seit frühester Jugend von Fahrzeugen aller Art fasziniert. Auch im Berufsleben drehte sich alles um Maschinen und Motoren. Nach der Lehre zum Kfz- und Landmaschinenmechaniker war der Hobby-Motocrossfahrer bis zur Pensionierung 2016 als Lkw- und Busfahrer in vielen Teilen Europas und Asiens unterwegs.

Seine größte Leidenschaft gehörte der Feuerwehr Altmanns, wo er seit 1970 aktiv war und sich schließlich 16 Jahre lang erfolgreich als Kommandant einbrachte. Auch als leidenschaftlicher Waidmann, Sportplatzgast oder in mancher Kartenrunde fand er viele Freunde. Umso mehr wird der „Storch“, wie er von Freunden liebevoll genannt wurde, in Erinnerung bleiben. Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl hält es treffend fest: „Wir trauern um einen wertvollen Menschen, der viel für die Feuerwehr geleistet hat. Menschen wie Josef sind wichtig für das Dorfleben und den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.“ Bei einem Wortgottesdienst am 19. August (14 Uhr) kann man sich vom Verstorbenen verabschieden, die Urnen-Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.