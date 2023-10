Präsentation: Waldviertler Gesichter im neuen Jungbauernkalender 2024

Beim Heurigen & Weingut Paul in Leobendorf gab es vor einigen Tagen viel nackte Haut zu sehen: Die Präsentation des Jungbauernkalenders 2024 wurde gefeiert. Jeweils zwölf fesche Männer und hübsche Bäuerinnen trafen nach den Shootings wieder aufeinander. Melanie und Sophie Trisko und Lukas Speneder, der trotz eines fehlenden Unterarmes als Fotomodel anderen Mut machen will, wurden für den Kalender 2022 eindrucksvoll in Szene gesetzt. „Heuer gibt es ein Gruppenbild mit ehemaligen Kalendermodels auf der letzten Kalenderseite. Da sind wir mit dabei“, freut sich der Alpöllaer.

Die NÖN berichtete im Vorjahr über die Teilnahme der Zwillinge aus Reichenau bei Litschau: Kalendermodel-Zwillinge im Voting um Titelfoto

Die Kalenderpräsentation im Heurigen Paul in Leobendorf war ein großes Fest mit vielen Promis. Gefehlt hat Richard Lugner, der krankheitsbedingt absagen musste. Projektleiter und Mister Austria, Philipp Knefz, meinte stolz: „Die Models stehen im Mittelpunkt. Es soll ein realistisches, modernes Bild der Landwirtschaft gezeigt werden.“ Alle Models waren im Juni gemeinsam im Thermenhotel „Vier Jahreszeiten“ vor Ort, um von dort auszuschwärmen und Fotos an den verschiedensten Bauernhöfen zu machen.