Das erklärte Ziel im Betonwerk Franz Seidl & Sohn und dessen Firmeninhaber David Seidl im heurigen 100. Bestandsjahr (die NÖN berichtete) ist es „energieautark“ zu werden. Dafür werden um die 3,5 Millionen Euro investiert. Abgeschlossen soll dieses Megaprojekt bereits 2022 werden.

Kübelbahn ersetzt Stapler

„Wir haben uns vorgenommen, pro Jahr 100 Tonnen CO 2 einzusparen. Damit das aber eine runde Sache wird, wollen wir unseren Strombedarf selber abdecken“, erklärt Firmeninhaber David Seidl. Der innovative Unternehmer krempelt dafür die Produktion der Sonderbauteile im Tiefbau und der Betonbauteile mit technischen Einbauten in Altweitra komplett um, damit die dieselbetriebenen Stapler, Lader und Lkw, die für die Rohstoff- und Betonverteilung im Betrieb unterwegs sind, nicht mehr notwendig sind. David Seidl setzt dafür auf eine vollautomatische Kübelbahn. Diese elektrisch betriebenen Förderbahnen übernehmen die Anlieferung der benötigten Materialien zu den Produktionshallen.

„Über Computer ordern die Mitarbeiter die genaue Menge und notwendige Qualität des Betons bei der Mischanlage. Der Beton wird gemischt, kommt auf die dafür vorgesehenen Kübelwägen. Diese sind dann auf der in Deckennähe der Hallen angebrachten Schienen zum entsprechenden Arbeitsplatz unterwegs. Die Kübelbahn wird 250 Meter lang sein“, erklärt Seidl. Mit der Montage der Schienen wurde bereits begonnen. Im nächsten Schritt sollen alle Dieselfahrzeuge im Unternehmen, auch die Lkw, auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden. „Da arbeiten wir schon daran“, betont Seidl.

Holzvergaser und Photovoltaik

Der dafür erforderliche Strom soll im Unternehmen produziert werden. Auf den Dächern der Produktionshallen wird eine Photovoltaikanlage installiert, die für 600 kWp ausgerichtet ist. Zusätzlich errichtet Seidl am Betriebsareal eine Holzvergaser-Anlage, die 500 kW Strom produzieren wird. Diese Anlage wird mit Hackschnitzel, die Waldbesitzer aus der Region anliefern werden, betrieben. „In einem Reaktor wird aus den Hackschnitzel Holzgas gewonnen, dieses Gas treibt einen Motor an, der Strom und Wärme produziert. Mit der Wärme werden wir die Produktionshallen und das Bürogebäude beheizen“, sagt Seidl, der sich damit zu einer schon lange in Vergessenheit geratenen Stromproduktion entschieden hat, von denen es in Österreich und in Europa aktuell nur sehr wenige gibt.

Umweltschutz und eigener Profit

Mit diesen Umstellungen, die Investitionen um die 3,5 Mio. Euro mit sich bringen, kann das Betonwerk Seidl & Sohn seinen erforderlichen Strom selbst produzieren. „Wenn der CO 2 -Ausstoß reduziert werden soll, dann muss man sich überlegen, was man selber dazu beitragen und gleichzeitig hinterfragen, wie man davon auch profitieren kann“, erklärt David Seidl seinen Plan dahinter.

Die Umsetzung ist also gestartet, der Betrieb laufe trotz Corona sehr gut. „Wir sind natürlich von der Rohstoffknappheit betroffen. Zement ist kontingentiert. Das Kontingent ist geringer als unser Jahresauftrag, mehr bekommt man nicht. Baustahl ist Mangelware. Man kommt mit seiner Bestellung auf eine Warteliste und wird informiert, wie viel man bekommt und zu welchem Preis. Der ist natürlich sehr hoch“, erklärt Seidl die derzeitige Situation. Trotz dieser Schwierigkeiten können alle Aufträge abgearbeitet werden. „Intelligente Sonderbauteile, wie sie wir produzieren, da gibt es nur wenige Anbieter in Österreich.“ Davon profitiert das Unternehmen und konnte bereits für 2022 einen Großauftrag an Land ziehen: Für den Brenner-Basistunnel werden Seidl-Bauteile aus Altweitra und Kirchberg am Wagram geliefert.

Auszeichnung erhalten