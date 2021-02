Der Altweitraer Betonwerkbesitzer David Seidl ist seit Jänner nur mehr an einem Standort in Gars vertreten. Der zweite am 12.600 m² großen „Lachmair-Areal“ ist verkauft.

„Der Verkauf kam ganz unverhofft zustande, aber wenn es einen Interessenten gibt, dann muss man reagieren“, meint David Seidl. Nachdem er den Horner Remax-Immobilienberater Christoph Aschauer im Vorjahr mit der Vermietung einer seiner Lagerhallen auf diesem Areal betraut hatte, zeigte der Immobilienberater demnach selbst Interesse an der Halle. „Er wollte diese nicht mieten, sondern kaufen. Geworden ist es dann das gesamte Areal, das Christoph Aschauer gekauft hat“, berichtet Seidl, der die Gebäude auf diesem Areal großteils an Firmen als Lager vermietet hat.

Flächen für Betriebe und Private

Vier Wohnungen sind ebenfalls vermietet, eine an eine Familie, die anderen drei an Firmen, die hier Arbeiterwohnungen eingerichtet haben. Nach entsprechenden Adaptionen sollen weitere Flächen für Gewerbetreibende bereitstehen, aber auch für Private. „Viele Wohnungsbesitzer haben nur ihren Keller, und der wird oft zu klein. Hier können wir entsprechend kleine Flächen bereitstellen“, meint der neue Besitzer Aschauer, der den Kaufpreis nicht nennt. Es dürfte sich um einen siebenstelligen Euro-Betrag handeln.

Wasserkraftwerke reaktivieren

Aschauer will zwischen 200.000 und 300.000 Euro in die bestehenden Baulichkeiten investierten. Darin beinhaltet ist auch die Reaktivierung der Wasserkraftwerke samt Schutzdamm und Fisch-Aufstiegshilfen. Die noch aus Seidls Zeit stammenden Kraftwerke würden immerhin 50 kW Strom liefern.

David Seidl ist auch nach dem Verkauf dieses Areals, auf dem die Firma Lachmair einst die älteste Spiegelglasfabrik Österreichs betrieben hat, noch in Gars mit einem Standort vertreten. Ihm gehört das ehemalige Buhl-Areal. Seit 2004 produzieren dort zehn Mitarbeiter Betonkleinteile.