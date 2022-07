Heurigenmusik im Niederschremser Dorfgasthaus „Dorfbründl“

Werbung

Am 21. Juli gab es Heurigenstimmung im Dorfbründl in Niederschrems. Zwei Wiener Laienmusiker, Heinz Gröbl und Heinz Ebenstein brachten ihre Musikinstrumente (Kontragitarre und Ziehharmonika) mit.

Der ehemalige Verwaltungsjurist des Rechnungshofes Heinz Gröbl musiziert und singt seit seiner Kindheit Wienerlieder, ist auch seit vielen Jahren als Mitglied im sogenannten Wiener Glasscherben Musikverein aktiv. Seit etwa zehn Jahren musiziert er gemeinsam mit dem früheren Geschäftsführer eines Großkonzerns, Heinz Ebenstein, als „Altwiener Packl“, auch im Glasscherben Musikverein.

Um mit ihren Liedern Fröhlichkeit und Aufmunterung bei den Zuhörern zu bewirken, musizieren sie nicht nur in Lokalen, sondern sehr gerne in Alters- und Seniorenheimen, was die älteren Menschen aufleben lässt. „Somit wird auch die Gesundheit der Senioren gefördert, da sie sich im Rhythmus bewegen und mitklatschen“, meint Heinz Gröbl, „dabei werden sie an früher erinnert und singen oft auch mit!“

Ebenstein ist der Präsident des Akkordeon-Clubs Favoriten: „Wir spielen dort alles, nicht nur alte und traditionelle Lieder, auch moderne Kompositionen. Ebenso echte alpenländische, traditionelle Volksmusik, nicht zu verwechseln mit volkstümlicher Musik!“

Die beiden Hobbymusiker sind mit Dorfbründl-Wirt Janos Zomboracz aus seiner Zeit in Wien gut befreundet und wollten auch einmal Wiener Heurigenstimmung ins Waldviertel bringen.

Heinz Gröbl animierte die vielen Gäste zum Mitsingen, wozu er Mappen mit Liedertextsammlung unter den Besuchern zwecks Mitsingen verteilte. Die Stimmung war ausgezeichnet, viele nutzten die Gelegenheit, wieder einmal ihre Stimmbänder in Schwindung zu bringen. Der Applaus auch über die typischen Wiener Witze zwischen den Musikstücken zeigte, dass es den Besuchern gefiel.

