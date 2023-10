Die evangelische Kirche wählt und feiert

Gewählt werden kann nach den Festgottesdiensten, diese finden in Gmünd um 10 Uhr, in Heidenreichstein um 15 Uhr und in Waidhofen/Thaya um 17 Uhr statt. Info gibt es dazu auch unter www.evang-gmuend-waidhofen.at/ereignisse1/gemeindevertretungswahl-2023.

Die Evangelische Kirche ist nicht nur ein Ort für Gebete, sondern auch eine Gemeinschaft, die sich an aktuellen Themen orientiert. Durch ihre demokratische Struktur sind alle Mitglieder an das Leben der Pfarrgemeinde gleichermaßen beteiligt. Dies führt zu einer Vielfalt von Themen, die von sozialen Fragen bis hin zu spirituellen und emotionalen Bedürfnissen reichen. „Die Kirche ist kein moralischer Richter, sondern ein Ort, wo tiefgehende Fragen des Lebens ihren Platz haben. Themen wie Ethik, Familie und soziale Gerechtigkeit werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und mit den überlieferten Gotteserfahrungen der Menschen geknüpft“, betont Pfarrerin Dace Dišlere-Musta.

Die bevorstehende Gemeindevertretungswahl zeige, dass traditionelle Kirche mit ausgeprägt demokratischer Struktur aktuell und zeitgemäß sein kann, ohne ihre Werte zu verlieren. „Sie passt sich den Herausforderungen der Zeit an und bleibt dabei ihren Mitgliedern treu.“

Zu Festgottesdiensten am Reformationstag sind auch Mitglieder anderer Kirchen und Weltanschauungen herzlich eingeladen, die Freude an Weiterentwicklung und Veränderungskraft zu feiern.