Schrammel.Klang.Festival in Litschau erinnert an Willi Resetarits

Das Abendkonzert am 9. Juli wird "in Erinnerung an den Ausnahmemusiker stattfinden", wurde am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Ernst Molden und Maria Petrova sind ab 19 Uhr zu erleben, ab 21.30 Uhr stehen Basbaritenori auf der Bühne. Am 10. Juli sind Stubnblues zu Gast. An beiden Abenden wäre Resetarits mit den Ensembles aufgetreten.

Festivalleiter Zeno Stanek hatte am ersten Wochenende von 8. bis 10. Juli eine Hommage an Willi Resetarits geplant. Basbaritenori präsentieren das Programm "Lipo ti je" - A cappella aus dem kroatischen Burgenland. "Nach langen Überlegungen wird das Projekt Stubnblues, das natürlich stark mit Willi Resetarits verbunden war, beim Schrammel.Klang.Festival zu erleben sein", hieß es. Gespielt wird "In bester Gesellschaft".

Am zweiten Wochenende von 15. bis 17. Juli erwartet die Gäste "Neues und durchaus Wagemutiges". Angekündigt wurde für 16. Juli als Uraufführung ein "Parallelkonzert" der Neuen Wiener Concert Schrammeln gleichzeitig mit Hans Theessink und Band auf der Bühne des Herrenseetheaters. Zum Abschluss treten am 17. Juli Fanfare Ciocarlia auf - ein Konzert der Balkan-Brass-Band konnte im Vorjahr aufgrund von pandemiebedingten Reisehindernissen nicht stattfinden.

Auf dem Schrammel.Pfad werden mehrere Bühnen bespielt. Auch Matineen, die Nachtwanderung, der Schrammel.Express und Workshops stehen auf dem Programm.

(S E R V I C E - 16. Schrammel.Klang.Festival von 8. bis 10. und 15. bis 17. Juli in Litschau rund um den Herrensee. Info: www.schrammelklang.at)

