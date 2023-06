Reingers: Messe mit Gedenken an Vertreibung der Sudetendeutschen

Longin ist selbst Vertriebener aus dem Ort Wenkerschlag (Dolní Radouň) bei Neuhaus (Jindřichův Hradec) und Sprecher der Südmährer. In ihren Reden gingen er und Bürgermeister Andreas Kozar auf das den Sudetendeutschen widerfahrene Unrecht ein. Speziell Franz Longin drückte sein Bedauern aus, dass bis zum heutigen Tag keine Geste der Entschuldigung von höchster tschechischer Stelle erfolgt sei. Das sei aber Voraussetzung für eine Aussöhnung. Hoffnungsfroh stimme ihn der Auftritt des tschechischen Kultusministers am sudetendeutschen Tag in Regensburg.

Andreas Kozar rief zur Wachsamkeit in der Gesellschaft auf, damit nicht Populismus und Nationalismus weiter wachsen. Kozar sprach auch einer geordneten Migration das Wort, nannte die Bereiche Sicherheit und Gesundheitsversorgung als Beispiele. Auch in diesen wichtigen Bereichen fehle Personal an allen Ecken und Enden.

Der Kirtag mit Frühschoppen wurde von „Ferdi und die Ameisen“ gestaltet, für Speis und Trank hat die Feuerwehr Gemeinde Reingers gesorgt.