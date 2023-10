„Re-Opening“ in erweiterter Kanzlei Rößler

Etwas mehr als 21 Jahre, nachdem am Stadtplatz 41 in Gmünd eine Kanzlei der Dr. Gerhard Rößler Rechtsanwalt KG aus Zwettl eingerichtet worden war, kam es vorige Woche zum „Re-Opening“: Gefeiert wurde die Aufwertung zum vollwertigen, täglich besetzten Kanzleistandort mit Beratung in allen Lebenslagen.

Ganz neu ist diese Erweiterung nicht – sie überschnitt sich aber 2020 mit der Covid-Pandemie. Die Feier wurde danach verschoben, bis nun ein günstiger Zeitpunkt gefunden war.

Lösch & Hobbiger nun als selbstständige Anwälte im Team. Der Anlass für den Ausbau von der Sprechstelle zur Kanzlei in Gmünd war damals, dass die davor bei Gerhard Rößler als Konzipienten tätig gewesenen Matthias Lösch (seit 2012) und Marcel Hobbiger (seit 2015) mit 8. Jänner 2020 zu eingetragenen Rechtsanwälten wurden. Beide haben einen engen Bezug zum Standort – Lösch lebt im Norden des Gmünder Bezirkes, Hobbiger hat zwar seinen Lebensmittelpunkt aktuell in Zwettl, aber freilich noch viele Verbindungen zur Heimatstadt Schrems. Und: Beide sahen 2020 genauso wie Gerhard Rößler den Bedarf für das zusätzliche Angebot in Gmünd, fühlen sich im Erfolg der bald drei Jahre bestätigt.

Ein weiteres Studium geht immer noch. Lösch und Hobbiger haben jeweils unterschiedliche Spezialisierungen, um in allen Lebenslagen tiefgehend beraten zu können. Marcel Hobbiger fokussiert aktuell zusätzlich auf die Bereiche Unternehmens- bzw. Sanierungsrecht. Weil: „Es gibt einige Nachfrage, und diese Themen werden zunehmend komplexer.“

Berufsbegleitend absolviert er derzeit an der Uni Graz ein dahingehendes postgraduales Studium. Der 32-Jährige war wie berichtet einst der erste Absolvent des „Lehre mit Matura“-Modells im Gmünder Bezirk gewesen, hatte danach Rechts- und Betriebswirtschaften studiert und 2018 die Rechtsanwaltsprüfung mit Auszeichnung absolviert.

Die Dr. Gerhard Rößler Rechtsanwalt KG ist aktuell ein zehnköpfiges Team um die drei Anwälte und die Mediatorin Berta Maria Rößler, neben dem Sitz in Zwettl ist mittlerweile auch der Standort Gmünd wochentags täglich – durch wechselndes Personal – besetzt. An mehreren Tagen der Woche sind auch Marcel Hobbiger bzw. Matthias Lösch hier anwesend.

Große Gästeschar. Das „Re-Opening“ wurde nun mit früheren Ausbildern, Beschäftigten aus den ersten Tagen des Gmünder Standortes, Kollegen von „Echt Gmünd“, Kunden, den Stadtchefs Helga Rosenmayer (Gmünd) und Peter Müller (Schrems) sowie Vertretern von Banken, Versicherungen, Wirtschafts- bzw. Arbeiterkammer und weiteren Wegbegleitern gefeiert.