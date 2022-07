Primar und 1. Oberarzt treten leiser: Bewegte Zeiten für Interne

Werbung

Bewegte Zeiten stehen der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Gmünd bevor: Mit Bernhard Kitzler übernimmt zum Jahreswechsel der Erste Oberarzt wie berichtet den vollen Kassenvertrag der Allgemeinmedizinerin Astrid Cisar in Aalfang, will dort als Internist auf Wahlarztbasis weitermachen und am Klinikum Stunden reduzieren. Nun kündigt noch Primar Elmar Wiesinger an, dem Spitalsdienst den Rücken kehren zu wollen. Wiesinger übernimmt die Kassenordination für Innere Medizin von Peter Preis in Waidhofen.

„Ich habe in den vergangenen 35 Jahren 80 bis 100 Stunden pro Woche als Arzt gearbeitet“, begründet der 60-Jährige die Entscheidung, sich aus dem Spitalsdienst zurückzuziehen: „Ich merke, dass ich dieses Pensum körperlich nicht mehr schaffe. Wenn ich etwas mache, dann will ich das ordentlich tun.“ Bereits jetzt ordiniert er in Waidhofen, ab September will er das im Vollbetrieb an vier Tagen die Woche tun.

Ob er dem Klinikum künftig in eingeschränkter Form zur Verfügung stehen oder sich ganz zurückziehen will, das lässt er im NÖN-Gespräch offen. Der Fokus ist auf Waidhofen gerichtet, stellt er aber klar: „Als ich im Landesklinikum Gmünd angefangen habe, habe ich meine Wahlarzt-Ordination in Groß Gerungs aufgegeben, um mich aufs Spital konzentrieren zu können. Mein Plan ist nicht, Krankenhaus und Ordination parallel laufen zu lassen.“ An sich wolle er den Arztberuf so lange ausüben, wie er körperlich dazu in der Lage sei: „Ich habe immer noch Freude daran, eine Ultraschalluntersuchung vorzunehmen, obwohl ich bereits eine fünfstellige Zahl davon durchgeführt habe.“

Klinikum Gmünd: Planungen für Besetzung laufen

Für die Gesundheit Waldviertel GmbH streicht Thomas Schmallegger zunächst hervor, dass Wiesinger und Kitzler dem Gmünder Klinikum weiter zur Verfügung stehen. „Wir sind aktuell in Planung der Besetzung des internen Primariats, suchen auch aktiv mit Unterstützung durch einen Personalberater nach zusätzlichen Fachärzten für die interne Abteilung“, so Schmallegger. Die Versorgung sei mit interner Unterstützung durch Primar Peter Kellner (Leiter der Abteilung Remobilisation und Nachsorge) und Einsätzen von externen Fachärzten gesichert.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.