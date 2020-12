„Die Gewichtung meiner Arbeit hat sich vom ‚akademischen Handwerker‘ zum Theoretiker verschoben: Vor einem Jahr war ich vor allem Chirurgin und dazu auch Hygienebeauftragte, jetzt ist es umgekehrt. Im März fehlten Erfahrungswerte, es bedurfte hoher Eigenrecherche: Wie wird der Erreger übertragen? Was müssen wir im Umgang mit Patienten ändern? Welche Therapie-Optionen gibt es, welche Infrastruktur ist nötig? Was gibt es in anderen Ländern? Das Personal wird mit Unterstützung zweier Hygiene-Fachkräfte, die wirklich sehr bemüht sind, intensiv und laufend geschult.

Vor Corona gab es vereinzelt Patienten mit Infektionskrankheiten, aber nie eine komplette Station damit, auf der immer Schutzausrüstung zu tragen war. Plötzlich taucht etwa die Frage auf, wie lange diese Ausrüstung überhaupt sicher ist oder wie mit dieser Belastung umzugehen ist. Arbeitsabläufe mussten überdacht werden, um das Personal maximal zu schützen – ein Patient sollte nicht kranker rausgehen als er gekommen ist, auch müssen Übertragungen im Team verhindert werden, um die volle Funktionsfähigkeit erhalten zu können.

Man kann in meiner Funktion kein Schreibtischtäter sein, muss mitgehen, zusehen, nachvollziehen – und sich dann manchmal eingestehen, dass die prima Idee des Vortages doch nicht umsetzbar ist. Man muss einfach nach vorne blicken, an der Herausforderung wachsen, über den Tellerrand blicken und zwischen Technik, Pflege und Medizin alle mit ins Boot holen.

Ganz wichtig ist es, Kollegen die Angst zu nehmen. Dazu bedarf es klarer Information etwa darüber, welche Maßnahme sinnvoll, welche übertrieben, und welche gar kontraproduktiv ist: Angst macht nervös, und Nervosität macht fehleranfällig. Sie verleitet vielleicht dazu, Schutzausrüstung schlampig statt überlegt abzustreifen. Hier liegt aber die größte Gefahr einer Übertragung – werden die Maßnahmen korrekt ausgeführt, dann besteht an sich ein guter Schutz.

Screening-Maßnahmen auch bei Mitarbeitern und Patienten, die auf den ersten Blick gesund aussehen, halte ich für wichtig: Infizierte sind schon bis zu zwei Tage vor Symptombeginn infektiös. Abstriche zur Viruslast zeigen oft gar nicht, dass jemand mit wenig Symptomen automatisch weniger Viren in sich trägt.

Die Arbeit nehme ich heute mit nach Hause, die Pandemie ist in allen Bereichen präsent. Dadurch geht einiger Ausgleich zum Beruf verloren. Der Erfolg macht vieles wett: Natürlich gibt es auch Krankheitsfälle im Personal, deren Quellen oft nicht festzumachen sind, aber insgesamt kamen wir bis jetzt sehr gut durch die Krise. Besonders freut mich, dass wir im Hochrisiko-Bereich etwa auf der Intensiv-Station bisher keinerlei Infektion hatten.“