„Ich bin leitende Notärztin und Anästhesistin, durch Covid-19 trat die Anästhesie als eigentlicher Brotberuf eine Reihe zurück – dafür nehmen meine Mitarbeit im Krisenstab und die Tätigkeit als Intensivmedizinerin nun die Hälfte meiner Zeit und auch einige Freizeit in Anspruch. Die Stimmung ist angespannt, auch weil das soziale Umfeld am Arbeitsplatz derzeit stark eingeschränkt ist.

Als Notärztin nehme ich zwei konträre Strömungen wahr. Einerseits trauen sich oft schwerkranke Patienten, die etwa tagelang Herzbeschwerden haben, aus Angst vor einer Ansteckung nicht ins Krankenhaus und glauben, einen leichten Herzinfarkt zuhause mit teils völlig falscher Medikation aussitzen zu können.

Das kleine Problem ist aber da und kann, wenn es nicht medizinisch versorgt wird, rasch groß werden. Wir erleben solche Fälle derzeit täglich. Natürlich besteht ein Restrisiko einer Covid-Infektion auch im Spital, aber es ist wirklich gering, und eine akute Erkrankung gehört einfach ins Krankenhaus.

Zugleich erleben wir häufig, dass Covid-Positive mit nur geringen Symptomen explizit ins Spital wollen. Sie sind zuhause vielleicht alleine, haben wegen des auch sozialen Lockdowns niemanden, um über ihre Situation zu reden, sind wegen der Entwicklung unsicher. Im Spital haben sie Zimmernachbarn – und wenn sich der Zustand wirklich verschlechtern sollte, dann ist jemand für sie da.

Organisatorisch hat sich für Notarzt-Einsätze einiges geändert. Die Häuser sind voller. Ich muss mich mehrmals täglich über Kapazitäten in umliegenden Spitälern informieren, damit nicht am Einsatzort durchtelefoniert werden muss. An sich sind im Waldviertel alle Krankenhäuser extrem um gegenseitige Unterstützung bemüht. Man bringt einen Patienten immer in der Region unter.

Geändert hat sich auch beim Einsatz einiges. Du bist gewohnt, bei einem Unfall oder Herzinfarkt zum Patienten zu eilen – musst dir jetzt aber erst Zeit nehmen, die Schutzausrüstung anzuziehen. Für Außenstehende ist das in der Notlage oft schwer zu verstehen, es ist aber zum Selbst- und Fremdschutz unerlässlich.

Bei Menschen mit Hörproblemen fällt das Lippenlesen weg, Kinder oder ältere Personen mit Demenz fürchten sich oft vor Vermummten. Angehörige dürfen nicht mehr mitkommen. Das schmerzt, wenn man nicht weiß, ob die sich je wiedersehen… manche versuchen, Ausnahmen auszuhandeln.

Für das medizinische Personal wäre eine Begleitung oft gut – wenn sich ein Patient kaum äußern kann, geht Information verloren. Die Arbeit vor Ort wurde anstrengender. Es ist irrsinnig heiß unter dem Plastikkittel, nach einer dreiviertelstündigen Reanimation kommst du patschnass aus der Ausrüstung. Der Tastsinn leidet unter zwei Handschuh-Paaren, es wird schwieriger, etwa einen Venenkatheter zu setzen.

Ob ich mir Sorgen wegen einer Ansteckung mache? Engeren Kontakt als in der Intensivmedizin gibt es nicht. Es wird aber wirklich alles für unseren Schutz getan, in der Anästhesie war Ausrüstung von Beginn an immer in ausreichender Menge vorhanden. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Ein ungutes Bauchgefühl ist trotzdem immer dabei. Da ist die Familie, da sind die Eltern, die der Risikogruppe angehören… man weiß nie, wie das ausgehen würde.“