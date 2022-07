Raiffeisenbank OW baut um und fasste Gebäude optisch zusammen

Werbung

Als die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel mit Sitz am Schremser Hauptplatz im ausklingenden Jahr 2019 das direkt daneben gelegene ehemalige Postgebäude gekauft hatte, war ein Ausbau der Firmenzentrale auf die zusätzlichen Flächen angekündigt worden. Die Pläne wurden angesichts der Verwerfungen der Arbeitswelt mit Homeoffice & Co durch Covid abgeblasen. Die Bestandsflächen werden aber dennoch einer Erneuerung unterzogen – und parallel dazu erhielten die Fassaden des Bankhauses und der früheren Post in den vergangenen Tagen einen neuen optischen Aufputz.

Hauptgrund dafür ist die ebenfalls 2019 via NÖN angekündigt gewesene Revitalisierung der genauso in der Zentrale untergebrachten Schremser Raiffeisen-Bankstelle – die in Etappen während des laufenden Betriebes vollzogen wird. Im hinteren Bereich wurden bereits zusätzliche Beratungsräume geschaffen, für Herbst wird laut Geschäftsleiter Dietmar Stütz die Umgestaltung eines dann etwas kleineren Kassenbereiches ins Auge gefasst. Die Detailplanung dazu laufe noch.

Alter Tresor brachte ganze 11,3 Tonnen auf die Waage

Bereits aus der Bankfiliale befördert ist indes ein wahrer Pfundskerl von einem Tresor: Heißt es gemeinhin, ein guter Tresor bringt ungefähr tausend Kilo auf die Waage, so wog der aus Schrems abtransportierte RBOW-Alttresor nach der in Teilen erfolgten Verladung laut Stütz stattliche 11,3 Tonnen. Das Teil war so groß, dass für den Wegtransport die Außenmauer durchbrochen werden musste, auch Fassadenteile erlitten dabei die eine oder andere Beschädigung.

Der Tausch von Fenstern und die Erneuerung sowie optische Angleichung der Fassade für das Bankhaus und für die alte Post waren allerdings wie berichtet ohnehin von Haus aus geplant. Das Erdgeschoß und einige Räume des Obergeschoßes des früheren Postamtes sind derzeit vermietet, einzelne Räume stehen noch frei.

