Feuerwehr, Rad-Lobby, Rotes Kreuz: Gmünd war die Stadt der Flohmärkte

Rund 100 vorangemeldete Aussteller hatten ihre Stände wieder in der Garagenhalle und auch im Freien beim Feuerwehrhaus aufgebaut. Auf einem Platz im Freien war erstmals auch die Rad-Lobby Gmünd mit einer Fahrrad-Börse vertreten. Privatpersonen konnten ohne Voranmeldung ihre Fahrräder auf Kommission abgeben, den Preis selbst festsetzen und natürlich den Besitz glaubhaft machen. Am Ende konnten die Anbieter den Erlös abholen, wovon zehn Prozent an die Rad-Lobby gingen.

Auch in der Passage in der Altstadt war einiges los. Dort wurde vom Henri-Laden zu einem eigenen Flohmarkt eingeladen, allerdings in Absprachen mit der Feuerwehr Gmünd. Der Andrang hat die Erwartungen der ehrenamtlichen Helfer und Organisatoren übertroffen, eine Wiederholung ist angedacht. Der Erlös kommt dem Henri-Laden zugute.

