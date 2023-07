Mehrere Delikte in Langegg: Polizei geht von gleichen Tätern aus

Bargeld und Lebensmittel seien am Wochenende aus einem Selbstbedienungsladen in Langegg gestohlen worden, werden seitens der Polizei dahingehende Gerüchte bestätigt. Aus einem Pkw seien zudem Wertsachen entwendet worden, äußerliche Einbruchsspuren habe man am Fahrzeug jedoch nicht gefunden. Die Polizei bestätigt auch Sachbeschädigungen im Ort und geht davon aus, dass die Delikte nicht von einer Person alleine verübt wurden.

Es sei aber anzunehmen, dass alle denselben Tätern zugeschrieben werden können. Gerüchte über Einbruchsversuche auch in private Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien werden seitens der Polizei hingegen nicht bestätigt.