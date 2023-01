Allgemeinmedizin-Praxis: Bernhard Kitzler folgt Astrid Cisar

Bernhard Kitzler übernimmt die Kassenstelle von Hausärztin Astrid Cisar. Foto: privat

Über drei Jahre, nachdem er als Wahlarzt für Innere Medizin in der Aalfanger Arzt-Ordination angedockt hat, ist es mit Jahreswechsel soweit: Bernhard Kitzler wird den Kassenvertrag für Allgemeinmedizin von Astrid Cisar übernehmen.

Wobei: Genau genommen haben Cisar und Kitzler Anfang des Jahres wie berichtet eine Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin gegründet, jetzt geht sie in einen Einzelvertrag über. „Die Nachfolge ist ohne große Änderungen für die Patienten gesichert, das meiste wird weiterlaufen wie bisher“, sagt Bernhard Kitzler.

Sowohl für ihn als auch für die Patienten sei die Übergangslösung als Gruppenpraxis eine gute gewesen – alleine schon wegen der Umgewöhnung. Die eine oder andere Veränderung ist trotzdem nötig, etwa was die EDV-Systeme betrifft. Auch ein Akutlabor für rasche Ergebnisse einer Blutuntersuchung oder ähnlicher Tests soll demnächst Einzug halten.

Ich komme auch so wieder auf eine 60-Stunden-Woche, aber nicht mehr auf 70 oder 80.“ Bernhard Kitzler Internist – und Allgemeinmediziner

Für die Ausbildung gekommen, um zu bleiben

Astrid Cisar, über Jahrzehnte Hausärztin in der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang, wird ihrem Nachfolger bis auf Weiteres auch noch für Vertretungen zur Verfügung stehen. Bernhard Kitzler, gebürtiger Wiener, kam einst für die Ausbildung ins Waldviertel – und ist geblieben. Neben der Tätigkeit in Aalfang ist er seither auch durch den Job an der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Gmünd kein Unbekannter, zuletzt als erster Oberarzt. Die Abteilung will er weiterhin in geringem Stundenausmaß unterstützen.

Die Ordination für Allgemeinmedizin ist weiter Kassenstelle, auch das Wahlarzt-Angebot für Innere Medizin bleibt und ist mit Rückerstattungsoption privat zu bezahlen.

Der Internist wird zum Hausarzt

Warum? Entscheidend seien schließlich Arbeitszeit und Flexibilität gewesen, sagt Kitzler: „Gerade die Nachtdienste gingen sehr auf die Ressourcen. Mit allen Tätigkeiten zusammen komme ich auch so wieder auf eine 60-Stunden-Woche – aber nicht mehr auf 70 oder 80 Stunden.“ Zum Ordi-Dienst kommen unter anderem nämlich auch noch Visiten das Führen der Hausapotheke.

Vor dem Wechsel musste viel organisiert werden, der Allgemeinmediziner ist schließlich auch ein Unternehmer. Ja, auf die Selbständigkeit bereite einen die Ausbildung nicht vor, schmunzelt er: „Zum Glück hatte ich schon die Erfahrungen der Wahlarzt-Praxis.“

