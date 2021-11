Bankschließung: Gemeinde bekommt Fahrdienst

In der Vorwoche hat es Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ) bereits via NÖN angekündigt, jetzt ist es beschlossene Sache: Nachdem die Filiale der Raiffeisenbank Ende März 2022 geschlossen wird, bietet die Gemeinde Amaliendorf-Aalfang ab April einen Fahrdienst zur Bank an.