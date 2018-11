Insgesamt 31 Feuerwehrmitglieder aus Amaliendorf, Langegg und Gebharts übten in der Volksschule Amaliendorf den Ernstfall.

Angenommen wurde ein Brand mit starker Rauchentwicklung im Schulgebäude, in dem im Obergeschoss einige Kinder mit ihrem Lehrer eingeschlossen waren. Das Evakuieren bzw. Retten der im Gebäude befindlichen Personen stand im Vordergrund, danach ging es an die Brandbekämpfung mit Innen- und Außenangriff. Die eingeschlossenen Personen wurden mit dem Kran mit dem „Arbeitskorb“ von mehreren Atemschutztrupps in Sicherheit gebracht.