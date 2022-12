Feuerwehrkapelle seit 95 Jahren

Derzeit besteht sie aus 37 aktiven Musikern. Elf Musikschüler sind in Ausbildung. Fixpunkte im Kalender des Musikvereins sind die jährlich stattfindenden Bewertungen der BAG Gmünd des NÖ Blasmusikverbandes.

Es werden auch die Festveranstaltungen der örtlichen Vereine und Veranstaltungen der Pfarre Langegg musikalisch umrahmt. Traditionell wird am 1. Mai der „Weckruf“ gespielt, bei dem im Gemeinde- und Pfarrgebiet Spenden für den Verein gesammelt werden. Vor Weihnachten findet traditionell am Samstag vor Mariä Empfängnis ein Adventkonzert statt. Die Geschichte des Vereins geht bis ins Jahr 1927 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg scharrte Alois Schwarzbier die ehemaligen Musikkollegen wieder zusammen und gründete die Feuerwehrkapelle. 1956 trat man dem NÖ Blasmusikverband bei. Seit 1980 tritt die Feuerwehrkapelle Amaliendorf-Aalfang in historisch nachempfundenen grünen Uniformen auf. Am 3. Dezember findet wieder ein Konzert im Volksheim Amaliendorf statt. Um 19 Uhr eröffnen die Musikschüler, ab 19.30 Uhr spielt die Feuerwehrkapelle.

