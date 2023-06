Große Vorhaben: Nah & Frisch vor Sanierung, Heizwerk wird angedacht

In den kommenden Jahren will die Gemeinde Amaliendorf-Aalfang mehrere Projekte in Angriff nehmen. Im Gemeinderat wurde vor Kurzem eine mittelfristige Budgetplanung thematisiert, um die Basis für weitere Projekte zu schaffen.

Auch die jährliche Budgeterstellung soll dadurch erleichtert werden, sagt Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ) - als Amtsleiter auch vonseiten der Verwaltung in die Finanzplanung der Gemeinde involviert. In den Vorhaben von 2024 bis 2026 sind auch Bundesfördermittel von über 110.000 Euro enthalten. Die Investitionen beziehen sich auf die Sanierung der Oberaalfanger Straße, die ersten Kostenschätzungen zufolge, rund 70.000 Euro kosten wird. Es sei mit Förderungen von 50 Prozent zu rechnen, erklärt Schindl.

Ziel: Energiekosten bei Nahversorger senken

Für 2025 ist nach aktuellem Stand die Dachsanierung am Nah&Frisch-Gebäude in Amaliendorf vorgesehen. Kostenschätzungen liegen auch hier vor, betragen knapp 110.000 Euro - am Dach soll später zudem eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Die Details zur Umsetzung seien erst zu klären, sagt Schindl. So wolle man langfristig Energiekosten senken und das Geschäft in seinem Weiterbestand absichern.

Auf knapp 125.000 Euro kommt eine Kostenschätzung für ein gemeinsames Heizwerk von Feuerwehrhaus, Gemeindeamt und Volksheim: Feuerwehrhaus und Volksheim werden laut Gerald Schindl noch mit Gas geheizt - Ziel sei eine gemeinsame Anlage für alle drei Gebäude. Auch in der Hinsicht sind Details demnach erst auszuarbeiten, der Zeitrahmen sieht vor, dass dieses Projekt 2026 angegangen wird.

Vom Finanzplan für die kommenden Jahre erhoffe sich der Gemeinderat einerseits Vorteile in der Planung und andererseits bei der Bewerbung um weitere Förderungen, betont Bürgermeister Gerald Schindl: Nicht nur in Amaliendorf-Aalfang, sondern allgemein sei die finanzielle Situation für Gemeinden derzeit mitunter sehr angespannt. Umso mehr brauche es einen Rahmen, um auch in den nächsten Jahren investieren zu können.