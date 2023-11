„Hochgradige Tierquälerei“: Behörde setzt Schritte bei Damwildgehege

Wesentlicher Kritikpunkt von Tierschutz Austria ist, dass das Gelände weitgehend vegetationslos sei, die Tiere also kaum mehr natürliches Nahrungsangebot haben. Auch seitens Anrainern sei bestätigt worden, dass die Tiere mitunter lautstark auf ihren Hunger aufmerksam machen. Besonders auffällig sei die Zugänglichkeit, sagt Forstberater Bernhard Henning, der öfter am Gehege vorbeigekommen ist: „Eigentlich hat auch Damwild trotz einer gewissen Domestizierung eine Scheu vor Menschen.“ In dem Fall würden sich die Tiere in der Hoffnung auf Futter dem Zaun nähern.

Das Damwild befinde sich mitten in der Feistzeit, doch die Tiere seien abgemagert und ohne die nötigen Fettreserven für den Winter, schreibt Tierschutz Austria: „Zumindest von außen ist keinerlei Tränke erkennbar. Die Futterkrippe steht ebenfalls leer. Aufgrund des großen Hungers fressen die Tiere die Vegetation außerhalb des Zauns ab.“ An sich sei der Standort fruchtbar, in unmittelbarer Nähe zeige eine Fläche mit Rinderhaltung angemessene Vegetation, heißt es. Und weiter: „Die fehlende Vegetation im Gatter ist also nicht auf den Standort zurückzuführen, sondern auf die mangelnde Fütterung des Damwildes.“

Etwa 25 bis 30 Tiere im Gehege

Gerüchte, wonach es aufgrund mangelnder Betreuung sogar zu verendeten Tieren gekommen sein soll, werden mittlerweile entkräftigt. Etwa 25 bis 30 Tiere befinden sich laut Aussagen von Zeugen im Damwildgehege. Die Entwicklungen habe auch er mitbekommen und er sei schockiert, dass es heutzutage noch zu solchen Zuständen komme, sagt Gerald Schindl, Bürgermeister der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang: „Wie kann man Tiere nur so vernachlässigen?“

Das Gehege bestehe schon länger, verschärft habe sich die Situation vor allem aber im Laufe des heurigen Jahres, überlegt Schindl. Anrainer hätten sich zuletzt an ihn gewendet, auch er habe die Lage beobachtet und versucht, mit dem Betreiber Kontakt aufzunehmen - weitgehend erfolglos. „Das ist hochgradige Tierquälerei und ich hoffe, dass eine Lösung zum Wohle der Tiere gefunden werden kann“, sagt Schindl.

„Erforderliche Schritte gesetzt“ - aber welche?

Tierschutz Austria fordert eine sofortige Versorgung des Damwildes mit Wasser und Heu und eine rasche Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen den angezeigten Betreiber des Geheges. Für die Behörde bestätigt Bezirkshauptmann Christian Pehofer, dass kurz nach Eingang der Anzeige eine behördliche Überprüfung vor Ort stattgefunden habe und „die erforderlichen Schritte im Hinblick auf das Tierwohl gesetzt wurden“. Wie genau diese Schritte aussehen, darüber könne er keine Auskunft geben. Seitens Tierschutz Austria wurde die Befürchtung geäußert, die Tiere könnten - trotz verbotener Gatterjagd - abgeschossen werden. Das bekräftigt auch Forstberater Henning: „Die Tiere sind ja nicht krank, sondern gehören einfach nur ordentlich betreut.“